Madagascar: Dames - La GNBC conserve son trône

La GNBC reste reine du basket féminin malgache. Opposée pour la première fois en finale de N1A dames à la JEA Vakinankaratra, l'équipe championne en titre a dû batailler jusqu'au bout avant de s'imposer 47-42, hier au Palais des sports de Mahamasina. Un troisième sacre consécutif (2024, 2025 et 2026) montrant la puissance de la GNBC.

Le bras de fer entre la JEA Vakinankaratra et la GNBC a débuté à 15 h 15 dans un Palais des sports de Mahamasina à « sold out ». Pour sa toute première finale de N1A, la JEA, dirigée par Anthony Andriamaholy, voulait créer la surprise face à une GNBC habituée aux grands rendez-vous.

Bien lancée, la formation championne en titre enchaîne et mène 13-4 après cinq minutes et trente secondes de jeu. La JEA réagit et revient à 9-13 à un peu plus d'une minute de la fin du premier quatre-temps. La GNBC conserve toutefois l'avantage, 14-9, au terme des dix premières minutes.

Le deuxième quatre-temps confirme la montée en puissance de la GNBC. Les championnes prennent jusqu'à neuf points d'avance, 18-9 puis 20-11. La JEA ne baisse pas les bras et réduit progressivement l'écart, mais la GNBC garde le contrôle avant la pause, atteinte sur le score de 25-21.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Manque d'expérience

Au retour des vestiaires, la JEA montre un autre visage. Revenues à 23-25, les joueuses d'Antsirabe s'accrochent et restent au contact. La GNBC conserve néanmoins quelques longueurs d'avance, 29-23 après quatre minutes trente. Mais la JEA poursuit son effort et termine le troisième quatre-temps à seulement trois points, 30-33.

Tout allait alors se jouer dans les dix dernières minutes. Le match devient un véritable bras de fer : 34-34, 36-34 pour la JEA, puis 37-36 pour la GNBC et 39-37 en faveur de la JEA à 5 minutes 23 de la sirène.

La GNBC retrouve finalement les commandes à 3 minutes 15 de la fin, 41-39, avant d'accélérer dans le money-time. Les championnes portent leur avance à 45-39, puis 46-39 et 47-39. La JEA réduit l'écart à 42-47, mais ne parvient plus à inverser la tendance. La GNBC s'impose et conserve ainsi son titre pour la troisième année consécutive.

« C'était une finale très difficile et félicitations au club de JEA qui nous a bousculés jusqu'au coup de sifflet final. Je tiens aussi à féliciter mes joueuses. À mon avis, notre avantage a été le côté physique et la maturité », souligne Eli Michael Rakotonindrina, coach de la GNBC.

Malgré la défaite, Anthony Andriamaholy retient surtout le parcours de ses jeunes joueuses. « Arriver en finale de N1A pour la première fois est déjà une victoire pour nous malgré la défaite. Nous alignons des joueuses très jeunes et le manque d'expérience nous a été fatal durant les cinq dernières minutes », reconnaît le technicien de la JEA.