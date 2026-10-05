Afrique: Rugby à VII / Africa Men's Sevens Series 2026 - Les Makis battus de justesse par le Kenya

Les Makis de Madagascar ont confirmé leur place parmi les meilleures nations africaines du rugby à VII. Les rugbymen de la Grande Île se sont inclinés de justesse face au Kenya (12-15), au terme d'une finale particulièrement disputée à l'Africa Men's Sevens Series, qui a pris fin dimanche à Maurice. Cette deuxième place permet surtout aux Makis de poursuivre leur route vers les Jeux olympiques de Los Angeles 2028, avec une qualification pour le tournoi régional qualificatif en ligne de mire.

Les hommes de Mboazafy Noé Rakotoarivelo, coach des Makis, avaient pourtant réalisé un parcours remarquable depuis le début de la compétition. Placés dans la poule B aux côtés du Kenya, de la Namibie et de La Réunion, les Makis ont impressionné par leur efficacité et leur solidité. Pour leur première sortie, Madagascar n'a laissé aucune chance à La Réunion, balayée sur le score sans appel de 33-0.

Les Malgaches ont ensuite confirmé face à la Namibie, dominée 26-17. Mais c'est surtout leur troisième match de poule qui a marqué les esprits. Opposés au Kenya, les Makis ont livré une démonstration de force en s'imposant 26-0. Une victoire nette face à une sélection kenyane pourtant expérimentée et habituée aux grands rendez-vous du rugby à VII. Madagascar terminait ainsi la phase de poules invaincu et avec une confiance maximale.

Objectif atteint

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En demi-finale, les Makis ont poursuivi leur marche en avant face au Burkina Faso. Sérieux et appliqués, ils ont pris le dessus sur les Burkinabè (26-14), décrochant leur billet pour la grande finale.

Face au Kenya, les Makis avaient l'occasion de conclure leur magnifique parcours par un titre continental. Le début de rencontre leur a donné raison. Madagascar a été la première équipe à trouver la faille et a pris les devants. Mais les Kenyans ont rapidement réagi pour rentrer aux vestiaires avec un court avantage.

Au retour, le Kenya a accentué la pression et porté son avance à 12-5. Loin de renoncer, Madagascar a alors retrouvé son efficacité et recollé au score. À 12-12, la finale semblait pouvoir basculer d'un côté comme de l'autre. C'est finalement sur une pénalité dans les dernières minutes que le Kenya a fait la différence, s'imposant 15-12 et récupérant le titre continental.

La défaite est forcément frustrante pour les Makis, surtout après leur large victoire contre le même adversaire en phase de groupes. En terminant dans le haut du classement de cette compétition, Madagascar valide son accès à la prochaine étape de la course olympique. Le tournoi mauricien constituait une étape importante du parcours de qualification africain, dont le rendez-vous régional sera décisif en 2027.

Le Kenya, vainqueur 15-12, repart avec le trophée. Madagascar, lui, rentre avec une nouvelle médaille d'argent, mais surtout avec la conviction que les Makis ont désormais leur mot à dire face aux références du rugby à VII africain. Le rêve olympique, lui, continue.