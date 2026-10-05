Madagascar: Football / Barea U23 - Premier test-match réussi pour les Barea

5 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Essai concluant. Les présélectionnés locaux des moins de 23 ans qui préparent les matchs comptant pour le second tour des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations U23 et aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028 ont joué leur premier test d'évaluation dimanche à Moramanga. Les Barea U23 se sont imposés 4 buts à 1 contre la sélection de Moramanga. Les protégés du coach local, Herimanitra Rabeharisoa, dit Hery Be, ont déjà mené largement 3 à rien à la pause.

Arrivés à Madagascar depuis le début de la semaine passée, les deux techniciens Boualem Mankour et Johan Paul, ancien capitaine des Barea, ont assisté au match amical test. Madagascar a été exempté du premier tour après le désistement des Comores au premier tour. Les Barea affronteront de suite les Bafana-Bafana sud-africains au second tour, le 9 novembre pour le match aller et le retour le 17 novembre.

Les présélectionnés locaux sont retournés dans la capitale hier après le match amical et poursuivront leur préparation avec le directeur technique de l'équipe nationale, Boualem Mankour, et ses membres du staff de l'étranger et locaux. D'autres matchs tests seront programmés ultérieurement en guise d'évaluation technique et tactique des joueurs.

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