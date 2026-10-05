Madagascar: Kabary - Mpikalo élargit ses rangs

Avec 442 nouveaux mpikabary, Mpikalo, l'association des Mpikabary katolika du diocèse d'Antananarivo, renforce ses rangs au terme d'une année de formation.

Mpikalo accueille 442 nouveaux mpikabary. Placée sous le parrainage du ministère de la Communication et de la Culture, la cérémonie officielle de fin de formation et de leur accession au rang d'orateurs catholiques s'est tenue samedi à l'ISTS Mandrimena. Elle marque l'aboutissement d'une année de formation au sein de l'association.

Parmi ces nouveaux membres figurent 51 taninketsa, âgés de 8 à 14 ans, et cinq religieux, frères et soeurs. Les autres participants sont âgés de 15 ans et plus. La formation leur permet d'acquérir les bases nécessaires pour prendre la parole dans différents contextes de la vie sociale et religieuse. « La formation s'étend sur onze mois, dont neuf mois d'apprentissage et deux mois consacrés au regroupement et à l'examen final de l'année», explique Jean Stéphane Ranaivomahandry, président de Mpikalo dans le diocèse d'Antananarivo.

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L'enseignement porte sur trois catégories de kabary. Le kabary fototra, destiné aux taninketsa comme aux adultes, constitue la base de la formation. Le kabary an-karatsiana et le kabary am-panambadiana sont, quant à eux, réservés aux adultes. Les formations sont reconduites chaque année, suivant les orientations du diocèse d'Antananarivo, afin de poursuivre la transmission et la pratique du kabary.

« Les mpikabary qui sortent peuvent exercer dans la société, dans l'Église, sur leur lieu de travail, à l'école et dans tous les secteurs, car le Kabary fototra s'inspire justement de la vie en société », précise Jean Stéphane Ranaivomahandry.

La cérémonie a également été marquée par la remise de distinctions honorifiques des Arts, des Lettres et de la Culture à 62 responsables et formateurs de l'association. Parmi eux, un a reçu le grade de commandeur, 18 celui d'officier et 43 celui de chevalier.

Mpikalo associe ainsi les valeurs de la culture malgache à celles de la foi chrétienne dans la pratique et la transmission du kabary.