Cote d'Ivoire: Entreprises publiques - Un nouveau dispositif pour rapprocher présidents de conseils d'administration et directeurs généraux

Améliorer la collaboration entre les organes de gouvernance et les équipes dirigeantes pour rendre les entreprises publiques plus performantes et compétitives. Tel est l'objectif du programme "Excellence & Leadership du top exécutif" (Élite) initié par la ministre du Portefeuille de l'État et les entreprises publiques, Prof. Mariatou Koné-Traoré, à travers la direction générale du portefeuille de l'État (Dgpe) et l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire (Inadci).

Ce programme consiste à réunir dans un même cadre d'échange, les présidents de conseils d'administration (Pca), les directeurs généraux (Dg) et les directeurs généraux adjoints (Dga). Objectif, renforcer la compréhension mutuelle des responsabilités, l'alignement sur la vision, les objectifs et la stratégie pour une meilleure conduite des entreprises publiques.

Pour le directeur exécutif de l'Inadci, Ted Azouma, cette complémentarité constitue un levier important pour améliorer la qualité des décisions, pour renforcer la cohérence de l'action et pour accroître la performance financière et ou opérationnelle des entreprises publiques. Ainsi, la qualité des résultats dépend prioritairement de la capacité des organes de gouvernance et des équipes exécutives à travailler dans une dynamique cohérente.

En effet, les Pca jouent un rôle essentiel dans l'orientation stratégique et le contrôle, l'animation du conseil d'administration et les vérifications qu'il juge opportunes, et les Dg assurent la gestion, notamment la conduite opérationnelle des structures.

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Le contenu pédagogique du programme "Élite" prévoit des échanges d'expériences, des études de cas, des mises en situation et le partage de bonnes pratiques. Ces méthodes permettent aux participants de confronter leurs expériences aux réalités du terrain et de trouver des réponses adaptées aux défis que posent la gouvernance et le management.

Pour 123 participants, ce programme s'étend sur trois mois, soit de septembre à novembre et ce, pour trois modules. A ce jour, 644 administrateurs et 60 directeurs généraux ont déjà bénéficié des précédentes initiatives de formation. Pour celui-ci, l'Insead apporte son expérience internationale en matière de formation des dirigeants, tandis que l'Inadci contribue au développement des compétences en gouvernance des entreprises en Afrique de l'Ouest.

C'est dans ce cadre que séjournent à Abidjan depuis quelques jours, Sabrina Morrriset, directrice des partenariats entreprises ; Prof. Dominique Jacquet et Alexandra Boulanger.

Rappelons que depuis sa création en 2013, l'Inadci est présidée par Viviane Zunon-Kipre.