Cote d'Ivoire: Plateau - Le District d'Abidjan intensifie la lutte contre le désordre urbain sous les ponts et échangeurs

5 Octobre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Le District Autonome d'Abidjan poursuit son offensive contre le désordre urbain dans la capitale économique ivoirienne. Dans le cadre de cette dynamique, une opération de salubrité et d'assainissement a été menée, le dimanche 4 octobre 2026, sous et aux abords de plusieurs ponts et échangeurs de la commune du Plateau.

Initiée sous l'impulsion du ministre-gouverneur du District Autonome d'Abidjan, Cissé Ibrahima Bacongo, cette action s'inscrit dans la politique de restauration de l'ordre urbain et d'amélioration du cadre de vie des populations.

Conduite par la Brigade spéciale de lutte contre le désordre urbain (Bsldu), l'opération a consisté au désherbage des espaces concernés ainsi qu'à l'enlèvement des ordures, débris et abris de fortune installés sous et autour des infrastructures routières.

Les équipes de la Brigade ont principalement concentré leurs interventions au niveau des échangeurs de la gare Sud de la Sotra et de la Sitarail. Ces sites, régulièrement confrontés à des occupations anarchiques et à l'accumulation de déchets, ont fait l'objet d'un nettoyage approfondi.

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Selon les responsables de l'opération, cette initiative vise à préserver les espaces publics, améliorer la sécurité des usagers et promouvoir durablement la salubrité urbaine. Elle participe également à la lutte contre les occupations irrégulières du domaine public, qui constituent un défi majeur pour l'aménagement harmonieux de la ville.

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