Cote d'Ivoire: Basketball - Le terrain du groupe scolaire Lac de Koumassi réhabilité et livré

Après la rénovation du terrain communautaire des 4 Paniers de Yopougon en 2025, Wave Côte d'Ivoire a récidivé cette année. Ainsi, en partenariat avec la Basketball Africa League (Bal), cette structure a réhabilité le terrain de basketball et quelques salles de classe du groupe scolaire Lac, dans la commune de Kouassi.

L'infrastructure sportive a été officiellement inaugurée, le samedi 3 octobre 2026, en présence de plusieurs responsables du monde sportif, de l'éducation nationale, des chefs traditionnels de ladite commune, ainsi que des adeptes du basketball.

Cette rénovation offre à près de 3000 jeunes pratiquants hebdomadaires dont 2500 élèves issus de huit établissements scolaires, une infrastructure moderne favorisant non seulement la pratique du basketball, l'épanouissement personnel, mais aussi et surtout la cohésion sociale. En effet, ce projet répond à l'ambition de rendre le basketball accessible au plus grand nombre de jeunes.

Par ailleurs, après sa réhabilitation, ce terrain accueillera un programme de développement destiné à 300 jeunes filles des moins de 18 ans. Il abritera également chaque samedi, les compétitions de la ligue jeune (U18), offrant ainsi aux jeunes joueurs un cadre pour développer leurs compétences et révéler leur potentiel.

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Cette infrastructure sportive est dotée d'un système d'éclairage permettant la pratique en soirée, ainsi que de bancs fabriqués à partir de plastique recyclé.

Cette action faut-il le souligner, s'inscrit dans le programme de NBA Africa visant à construire ou rénover 1000 terrains de basketball à travers le continent africain.

Le directeur général de Wave Côte d'Ivoire, Katier Bamba, s'est félicité de la rénovation de cette infrastructure. « Le basketball connaît un engouement croissant en Côte d'Ivoire et nous sommes ravis de travailler avec la Bal pour créer des opportunités qui auront un impact durable sur la communauté », a-t-il déclaré.

A l'en croire, ce terrain rénové à Koumassi donnera non seulement aux jeunes joueurs un espace de qualité professionnelle pour développer leurs compétences, mais il servira également de lieu de rendez-vous pour l'engagement local et l'autonomisation des jeunes. « L'objectif est d'apporter quelque chose de nouveau aux Ivoiriens au-delà du business que nous faisons », a souligné Katier Bamba, promettant d'étendre cette action à l'intérieur du pays.

Pour le président de la Basketball Africa League, Fall Amadou Gallo, l'objectif est de permettre aux jeunes d'avoir accès à un terrain pour rêver de devenir des basketteurs, de vivre leur passion pour le basketball. Il a remercié à l'occasion, la Fédération ivoirienne de basketball (Fibb) qui se chargera de former des entraineurs pour l'encadrement de ces jeunes.

« Nous avons une ambition de construire 1000 terrains en Afrique dans la prochaine décennie et cela a commencé depuis l'année dernière. Nous nous y mettons et avec nos partenaires dans les différents pays, nous comptons y arriver », a déclaré Fall Amadou Gallo.

Pour sa part, le président de la Fibb, Moussa Diarra, a exprimé sa gratitude aux initiateurs pour leur action en faveur de la jeunesse de Koumassi et par ricochet celle d'Abidjan. Il a pris l'engagement de maintenir cette infrastructure sportive en l'état. « Nous allons faire en sorte de disputer certains matches de notre championnat ici », a annoncé Moussa Diarra.

À noter que Plusieurs ballons ont été remis à des centres de formations et des clubs de basketball.