Congo-Kinshasa: Enabel clôture plusieurs projets de coopération de manière anticipée au Kasaï-Oriental

Plusieurs programmes de coopération bilatérale mis en oeuvre par l'Agence belge de développement Enabel dans les provinces du Kasaï-Oriental et de la Lomami prennent fin de manière anticipée, après cinq années d'activités. Ces projets concernent notamment la formation des jeunes, l'entrepreneuriat, l'éducation de base, l'agriculture familiale et la lutte contre les violences sexuelles.

La clôture de ces programmes a été marquée, le week-end dernier à Mbuji-Mayi, par une cérémonie au cours de laquelle plusieurs équipements, dont des motocyclettes et du matériel de bureau, ont été remis aux structures bénéficiaires.

À cette occasion, le chef de programme d'Enabel, Léandre Lankoande, a présenté les principales réalisations enregistrées au cours des cinq années de mise en oeuvre.

Dans le secteur de l'éducation, l'agence indique avoir contribué à la lutte contre l'abandon scolaire. Au cours de l'année scolaire en cours, 3 500 kits ont notamment été distribués à des élèves des écoles publiques.

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Dans le domaine agricole, plusieurs centaines de producteurs ont bénéficié d'un appui en intrants et en semences. Des entrepreneurs actifs dans l'élevage de poulets de chair ont également reçu plusieurs tonnes d'aliments destinés à améliorer la productivité de leurs exploitations, avait précisé le chef de programme.

Enabel souligne avoir par ailleurs, accompagné les Associations des usagers des réseaux d'eau potable de Mbuji-Mayi (ASSUREP), dans le cadre du projet d'extension et de consolidation des systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement au Kasaï Oriental.

Ces interventions ont été accompagnées par des formations et un coaching de proximité assurés par les équipes techniques de l'agence.

Un programme se poursuit jusqu'en 2029

Malgré la clôture anticipée de plusieurs projets, Enabel maintient ses activités dans la région. L'agence poursuit notamment le programme PIREDD KorLom, axé sur le développement local, la gouvernance territoriale et la gestion durable des ressources naturelles.

Sauf changement, ce programme devrait se poursuivre jusqu'en 2029.