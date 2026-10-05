Congo-Kinshasa: Le Service national dote quatre écoles publiques de 850 bancs-pupitres à Kimpese

Le Service national a remis officiellement, samedi 3 octobre, 850 bancs-pupitres à quatre établissements scolaires publics de Kimpese, dans le territoire de Songololo (Kongo-Central).

Cette dotation s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale « Pas d'écoles publiques sans bancs », lancée pour répondre au manque de mobilier scolaire dans plusieurs établissements du pays, notent les responsables de ce service.

La distribution a débuté au Lycée catholique Lamba Ntumua, l'un des plus anciens établissements scolaires de la cité de Kimpese, où l'arrivée des camions de livraison a été accueillie avec enthousiasme par les élèves et le corps professoral.

La délégation du Service national, conduite par le commandant Léon Kiwele, a ensuite poursuivi la tournée d'équipement au Complexe scolaire de la Communauté baptiste du Congo (CBCO), puis à l'Institut Mvuzi-Landu, avant de clôturer l'opération au Complexe scolaire Kimpese.

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Améliorer les conditions d'apprentissage

Pour les responsables des établissements bénéficiaires, cette dotation apporte une réponse aux difficultés matérielles des salles de classe, dont les effectifs ont fortement augmenté à la suite de la mise en oeuvre de la gratuité de l'enseignement primaire depuis quelques années.

Les autorités scolaires locales ont également plaidé pour l'extension des infrastructures d'accueil afin de désengorger les salles de classe surpeuplées et d'offrir un cadre d'études adapté aux élèves.