Congo-Kinshasa: Faute de salles de classe, des dizaines d'enfants abandonnent l'école à Rutshuru

Des dizaines d'enfants des localités de Kahunga et Karama, dans le groupement Bukoma, en territoire de Rutshuru (Nord-Kivu), abandonnent leur scolarité après la deuxième année primaire. Leur école ne dispose que de deux salles de classe, obligeant ceux qui souhaitent poursuivre leurs études à parcourir plusieurs kilomètres jusqu'à Kiwanja, ont rapporté les autorites éducatives locales, diamche 4 octobre.

L'école primaire Kahunga Village, extension de l'EP Kahunga basée à Kiwanja, fonctionne depuis environ dix ans avec seulement deux salles construites grâce à des moyens locaux.

Située à environ sept kilomètres au nord de Kiwanja, elle accueille cette année 70 élèves venus notamment de Kahunga et de Karama, selon Kambale Sikuli Justin, l'enseignant responsable de cette école.

Il affirme également qu'après la deuxième année primaire, les enfants doivent se rendre dans d'autres établissements pour poursuivre leur scolarité.

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Ceux de Kahunga parcourent environ cinq kilomètres, tandis que ceux de Karama peuvent effectuer jusqu'à dix kilomètres à pied chaque jour.

Des abandons après la deuxième année

Cette longue distance constitue un obstacle pour plusieurs familles. Des parents préfèrent garder leurs enfants à la maison, notamment en raison des risques liés aux déplacements quotidiens.

Kambale Sikuli Justin, enseignant responsable de l'école, appelle à la construction de nouvelles salles de classe et à l'affectation d'un enseignant pris en charge par l'État.

« Nous demandons aux partenaires de nous venir en aide pour voir comment construire les classes là pour aider ces enfants, et que le gouvernement fasse tout pour trouver un enseignant pris en charge », plaide-t-il.

Pour Kavusa Hilaire, président du comité des parents, les longues distances parcourues par les élèves préoccupent également les familles. Il appelle les autorités à intervenir afin de permettre aux enfants de Kahunga et Karama de poursuivre leur scolarité dans des conditions plus proches de leur lieu d'habitation.

Kambale Sikuli Justin sollicite l'appui des autorités et des partenaires de l'éducation pour renforcer les infrastructures scolaires dans cette zone de Rutshuru.