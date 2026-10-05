Congo-Kinshasa: La société civile dénonce la recrudescence des assassinats à Uvira et appelle au renforcement de la sécurité

La société civile d'Uvira, au Sud-Kivu, alerte sur la multiplication des assassinats dans la ville. Son président, Kelvin Bwija, s'est exprimé au lendemain du meurtre d'une femme âgée de 70 ans, tuée samedi 3 septembre dans la soirée, dans son domicile du quartier Mulongwe.

Selon des sources locales citées par la société civile, la victime aurait été abattue à bout portant vers 21h30 par des hommes armés, pour des motifs qui restent à déterminer. Ce meurtre est survenu deux jours après celui de Kiza Babatana, tué le 1er octobre dans le quartier Kalundu.

La société civile interpelle les autorités

Kelvin Bwija demande aux autorités locales et aux services de sécurité de renforcer les dispositifs de protection des habitants et de leurs biens.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« La Socico RDC interpelle toutes les autorités locales et sécuritaires afin de tout mettre en oeuvre pour assurer la sécurité des paisibles citoyens et de leurs biens », a-t-il déclaré.

La société civile appelle également à des mesures permettant de lutter contre la criminalité dans la ville et ses environs.

Contacté au sujet de ces assassinats, le commissaire supérieur de la Police au commissariat urbain d'Uvira, Lwimbo Handokya, assure que des mesures sont prises.

« Des dispositions sont prises pour mettre hors d'état de nuire ces criminels », a-t-il précisé.