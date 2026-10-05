Congo-Kinshasa: Le Comité exécutif de l'ECC - Maniema appelle les Congolais à préserver l'unité du pays

Le Comité exécutif provincial de l'Église du Christ au Congo (ECC) dans la province de Maniema a lancé, samedi 3 octobre, un vibrant appel à la préservation de l'unité nationale et à la prière pour la paix en République démocratique du Congo. Cet appel aux citoyens congolais a été fait à la clôture de la session extraordinaire du Comité exécutif de cette confession religieuse tenue à Kindu.

Réunis durant trois jours autour de la problématique du dialogue national, les responsables de l'ECC au Maniema ont échangé avec plusieurs acteurs de la vie publique, notamment des représentants des partis politiques de l'opposition et de la majorité, ainsi que des membres de la société civile. Ces consultations avaient pour objectif de recueillir les différentes opinions sur les enjeux actuels du pays et les perspectives d'un dialogue inclusif.

À l'issue des travaux, le président provincial de l'ECC Maniema, Monseigneur Gabriel Unda Yemba, s'est félicité du consensus observé parmi les intervenants sur la nécessité de préserver l'intégrité territoriale et la cohésion nationale.

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Selon lui, les échanges ont permis de constater que, malgré la diversité des sensibilités politiques, tous les participants partagent une même préoccupation : maintenir la République démocratique du Congo unie et éviter toute forme de division.

« Nous avons traité un seul point concernant le dialogue dans notre pays. Nous avons été éclairés par les partis politiques de l'opposition, du pouvoir ainsi que par la société civile. En les écoutant, nous avons constaté qu'au Congo nous avons un seul souci : garder l'unité de notre pays et faire en sorte qu'il ne soit pas déchiré », a déclaré Monseigneur Gabriel Unda Yemba.

Le responsable religieux a souligné qu'aucun des acteurs consultés n'a exprimé le souhait de voir le pays fragmenté.

« Aucun parti politique n'a osé dire qu'il veut que le Congo soit divisé. Tous ont été unanimes pour affirmer que le Congo doit demeurer un et indivisible. Cela nous a beaucoup réjouis », a-t-il ajouté.

Après avoir écouté les différents points de vue, les membres du Comité exécutif de l'ECC Maniema ont également partagé leurs propres réflexions sur la situation nationale. Pour l'Église, la recherche de solutions durables aux défis que traverse le pays passe non seulement par le dialogue entre les acteurs concernés, mais aussi par une mobilisation spirituelle.

Monseigneur Gabriel Unda Yemba a ainsi lancé un appel à l'ensemble des fidèles et de la population congolaise à intensifier les prières en faveur de la paix, de la stabilité et de l'unité nationale.

Cette session extraordinaire intervient dans un contexte où les débats autour du dialogue national continuent d'alimenter les discussions entre les forces politiques et sociales du pays. Pour l'ECC Maniema, l'essentiel demeure la préservation de la cohésion nationale et la consolidation d'un climat de paix propice au développement de la République démocratique du Congo.