Sénégal: Fortes pluies - Le plan d'urgence régional déclenché à Dakar

Le Premier ministre, Ahmadou Alhaminou M. Lô, a annoncé, lundi 5 octobre, le déclenchement du plan d'urgence régional à Dakar, ainsi que la mise en place d'un comité de veille, à la suite des fortes précipitations enregistrées au Sénégal.

« Le plan d'urgence régional va être déclenché pour nous permettre d'être en veille permanente », a déclaré le chef du gouvernement à l'issue d'une réunion d'urgence consacrée à la situation.

La rencontre, présidée par le Premier ministre, a réuni notamment les représentants des ministères de l'Intérieur, de l'Éducation, de la Famille et des Solidarités, afin de faire le point sur les conséquences des intempéries et de coordonner la réponse des pouvoirs publics.

Ahmadou Alhaminou Lô a donné des instructions pour renforcer la surveillance et anticiper une éventuelle aggravation de la situation. Cette vigilance est d'autant plus nécessaire que de « fortes probabilités » de pluies sont annoncées entre mardi et mercredi.

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« Il s'agit de passer en revue la situation », a expliqué le Premier ministre, qui assure que le gouvernement demeure particulièrement attentif à l'évolution des conditions météorologiques et à leurs conséquences sur les populations.

Dans le volet humanitaire, la ministre de la Famille et des Solidarités a été instruite d'apporter, « sans tarder », secours et assistance aux sinistrés ainsi qu'aux populations affectées ou en situation de besoin.

Au terme de la réunion, le Premier ministre a, au nom du président de la République, présenté ses condoléances et exprimé sa compassion aux familles touchées par les conséquences de ces fortes précipitations.

Le déclenchement du dispositif régional vise ainsi à maintenir une veille permanente, à anticiper de nouvelles précipitations et à assurer une réponse coordonnée des services de l'État face aux éventuels nouveaux impacts.