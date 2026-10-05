Togo: Le Sénat appelé à veiller à l'intérêt général

5 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Le Sénat a ouvert jeudi sa deuxième session ordinaire de l'année. Les travaux, conduits par le président de la Chambre, Barry Moussa Barqué, seront surtout consacrés à l'examen du projet de loi de finances pour 2027, indique Togo Matin.

Le Sénat est la chambre haute du Parlement, aux côtés de l'Assemblée nationale. Prévu de longue date, il n'a été installé qu'en 2025, après la Constitution du 6 mai 2024 et le passage à la Ve République.

Il compte 61 membres, pour un mandat de six ans.

Le pouvoir législatif principal reste à l'Assemblée nationale. Le Sénat intervient à titre subsidiaire : les textes votés par les députés lui sont transmis, et la loi de finances doit notamment recevoir son approbation.

Sa raison d'être affichée est de faire entendre les collectivités territoriales et d'améliorer la qualité de la loi avant son adoption définitive.

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