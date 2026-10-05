TUNIS/Tunisie — Le projet de budget de l'État pour l'exercice 2027 prévoit de généraliser l'installation de robinets économiseurs d'eau et la construction de dispositifs de collecte des eaux pluviales au sein des ministères, leurs services centraux et régionaux.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la volonté de l'État de consolider la sécurité hydrique et de rationaliser l'utilisation des ressources en eau.

Selon un document du ministère des Finances consacré aux orientations et hypothèses du projet de budget pour l'année prochaine, dont l'Agence TAP a obtenu une copie, la politique de dépenses publiques pour 2027 reposera sur le renforcement de la dimension sociale et la rationalisation de la gestion des ressources disponibles, parallèlement à l'importance accordée à la sécurité alimentaire, hydrique et énergétique ainsi qu'à l'amélioration de l'efficacité de l'investissement public.

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Les orientations de la politique de dépenses publiques s'appuient également sur la réorientation des ressources vers les programmes et les projets disposant d'un impact économique et social direct, afin de consolider la justice sociale et d'assurer une répartition plus équitable des fruits du développement entre les différentes catégories de la population et les régions. L'État poursuivra son appui aux catégories vulnérables et à faibles revenus, ainsi que ses efforts pour préserver la classe moyenne et améliorer le pouvoir d'achat des citoyens, contribuant ainsi à réduire la pauvreté et la vulnérabilité et à renforcer la cohésion sociale.

Les principaux axes de dépenses et des interventions sectorielles prévus pour 2027 comprennent la mobilisation des enveloppes nécessaires à la subvention des carburants, des produits de base et du transport, tout en rationalisant le coût des subventions. Il s'agit également de poursuivre les efforts en faveur de l'emploi et de la lutte contre le chômage, notamment à travers l'ouverture de nouveaux recrutements dans la fonction publique, avec une priorité accordée aux diplômés de l'enseignement supérieur, ainsi que l'amélioration de la qualité des services de santé, d'éducation et de transport et l'accélération de la digitalisation de l'administration.

Dans le domaine du logement social, l'État envisage de soutenir la politique de l'habitat à travers le développement des programmes de logement social, l'amélioration de l'accès au logement et l'élargissement des possibilités d'accession à la propriété pour les ménages à faible et à moyen revenus, afin de contribuer à la stabilité sociale.

Dans le domaine de la sécurité alimentaire et hydrique, l'année prochaine sera marquée par le renforcement de la sécurité alimentaire à travers le soutien à la production agricole, le développement des chaînes de stockage et de distribution, l'amélioration de la productivité et la stabilisation de l'approvisionnement en produits de base, afin de renforcer la capacité du pays à faire face aux fluctuations extérieures.

Généralisation des robinets économiseurs d'eau

Les efforts seront axés également sur le renforcement de la sécurité hydrique via la rationalisation de la consommation des ressources en eau, en mobilisant des ressources supplémentaires et en développant les infrastructures hydrauliques.

Cette politique reposera notamment sur des solutions durables telles que le dessalement de l'eau de mer et la réutilisation des eaux usées traitées, ainsi que la réduction maximale de la consommation d'eau.

Cette orientation s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la circulaire de la cheffe du gouvernement n°6 du 7 mars 2024 qui prévoit la généralisation de l'installation de robinets économes en eau et de dispositifs de collecte des eaux pluviales dans tous les départements ministériels, leurs services centraux et régionaux, ainsi que dans les établissements, entreprises et structures publics qui en relèvent.

La circulaire prévoit également de sensibiliser les agents quant à la nécessité d'économiser l'eau. Concernant la transition énergétique et environnementale, le gouvernement entend accélérer la transition énergétique, intensifier les investissements et les orienter davantage vers les énergies renouvelables, tout en améliorant l'efficacité énergétique et en réduisant la dépendance envers les énergies fossiles.

Ces mesures doivent contribuer au renforcement de la sécurité énergétique, à la réduction du coût de l'énergie et au respect du pays de ses engagements environnementaux et climatiques.

Améliorer l'efficacité de l'investissement public

L'année prochaine, l'accent sera mis sur l'amélioration de l'efficacité des investissements publics, en donnant la priorité aux projets à forte rentabilité économique et sociale, via l'accélération de la réalisation des projets publics et le renforcement des mécanismes de suivi et d'évaluation afin de favoriser la réalisation des objectifs de développement.

Cela inclut la mise en oeuvre des investissements programmés dans le cadre du plan de développement 2026-2030, en particulier les projets structurants dans les domaines de l'infrastructure, des transports, de l'eau, des énergies renouvelables, de la transformation numérique, de la santé, de l'éducation et de l'aménagement des zones industrielles en vue de renforcer la compétitivité de l'économie nationale, stimuler l'investissement privé et consolider la justice territoriale.

Traduction : Ghada Sboui