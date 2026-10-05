Tunis — L'État ambitionne, à travers les orientations et les hypothèses du projet de budget de l'État pour l'exercice 2027, de poursuivre l'amélioration de la croissance économique, de préserver la stabilité du taux de change du dinar, de maîtriser le taux d'inflation et d'accélérer le rythme d'exécution des projets dans les délais, afin de renforcer la rentabilité économique et sociale des investissements publics.

Le gouvernement vise, également, à continuer, au cours du prochain exercice, d'honorer tous les engagements de l'État, notamment ceux relatifs au remboursement de la dette publique dans les délais fixés, selon un document du ministère des Finances portant sur les principales hypothèses et orientations du projet de budget 2027, dont l'agence TAP a obtenu une copie.

Les prévisions pour le prochain exercice reposent sur des hypothèses relatives à une conjoncture mondiale marquée par une amélioration de la demande extérieure, portée par une accélération de la croissance mondiale à 3,4% en 2027, contre 3% attendu en 2026, ainsi que par une reprise de la croissance dans la zone euro à 1,2%, contre 0,9%.

Le scénario retenu table, également, sur un ralentissement de l'inflation mondiale à 3,9% et sur un prix moyen du baril de pétrole brut Brent variant entre 75 et 80 dollars.

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Il prévoit parallèlement la poursuite des efforts de maîtrise du déficit budgétaire et le renforcement de la transparence et de la gouvernance dans la gestion des finances publiques.

Renforcement accru des recettes non fiscales

L'élaboration du projet de budget pour l'exercice 2027 s'appuie sur un ensemble d'objectifs stratégiques qui traduisent les grandes orientations de l'État en matière de finances publiques.

Il s'agit, notamment, de la poursuite de la maîtrise du déficit budgétaire, l'augmentation de la part des ressources propres dans le financement du budget, l'accroissement de la digitalisation du système fiscal et financier, ainsi que le renforcement des recettes non fiscales et l'augmentation de leur part dans l'ensemble des ressources propres de l'État.

S'y ajoute également le renforcement de la transparence et de la gouvernance dans la gestion des fonds publics, notamment, à travers la mise en place de systèmes de contrôle et d'évaluation périodiques des performances.

Le projet repose, également, sur la valorisation des entreprises et les établissements publics, l'introduction de mécanismes favorisant la continuité de leur activité, le renforcement de leur compétitivité et le rétablissement de leur rayonnement économique et social.

Il vise en outre à contribuer au développement régional en consolidant la responsabilité sociétale de ces entreprises et établissements, tout en oeuvrant à la réalisation des projets de développement programmés dans les régions dans les meilleurs délais, en particulier l'aménagement des zones industrielles, le renforcement des réseaux d'approvisionnement en eau et en électricité ainsi que la mise à disposition des infrastructures et services essentiels.

Ces mesures devraient améliorer le climat d'investissement, attirer de nouveaux projets et stimuler le développement économique et social dans les régions.

L'élaboration du projet de budget de l'État pour l'exercice 2027 constitue une étape importante dans la mise en oeuvre du plan de développement 2026/2030, dont 2027 représente la deuxième année.

À travers ce projet, l'État entend passer de la phase de définition du cadre stratégique à celle de l'accélération de l'exécution et de la concrétisation des réformes sur le terrain, selon le même document.

La circulaire de la cheffe du gouvernement (n° 2 du 14 avril 2026) souligne que l'élaboration du projet de budget est basée sur l'identification d'un équilibre entre les exigences de la soutenabilité financière et la relance de la croissance économique et sociale, à travers l'adoption de politiques renforçant la solidité des finances publiques et soutenant le développement durable.

Les services du ministère des Finances sont actuellement penchés sur l'élaboration du projet de la loi de finances (PLF) et du budget 2027, avant leur soumission au Conseil des ministres pour examen et puis à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) au plus tard le 15 octobre 2026, conformément aux délais constitutionnels

Traduction : Ghada Sboui