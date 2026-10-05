Madagascar: Festival - Ant'Sary Doc Mada décerne sept prix

La quatrième édition du Festival international Ant'Sary Doc Mada s'est achevée avec sept distinctions attribuées à des oeuvres venues de Madagascar, de Mayotte, de France, de la République démocratique du Congo et du Sénégal.

Sept prix ont été décernés au terme de la quatrième édition d'Ant'Sary Doc Mada, organisée du 26 septembre au 3 octobre à Antananarivo. Le jury, composé d'Auxane Aliotti, responsable cinéma de l'Institut français de Madagascar, de Anatole Ramaroson, auteur, réalisateur, producteur et directeur du festival, de Kadhaffi Mbuyamba, réalisateur et producteur, et de Aina Randrianatoandro, critique de cinéma, a distingué plusieurs oeuvres dans les différentes catégories de la compétition.

Dans la catégorie court métrage, Hakana Hakana, de Germain Le Carpentier, représentant Mayotte et la France, remporte à la fois le prix du meilleur film et celui de la meilleure image et du meilleur son. En long métrage, le prix du meilleur film revient à Trop c'est trop, d'Elisé Sawasawa, de la République démocratique du Congo et de la France, tandis que Vestiges du passé, de Fara Konaté, du Sénégal, obtient le prix de la meilleure image.

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Dans la catégorie expérience digitale, le prix revient à Mialy, de Julienne Norohasimbola, de Madagascar. Le prix d'encouragement est attribué à Viavy, le choix de Hargina, de Gilde Razafitsihadinoina, tandis que le prix du public revient à More Than a Fight, de Nomasy Raharijaona et Ramilimiaramamonjy Heritina Tsilavina, deux cinéastes malgaches.

Cette édition, organisée en partenariat étroit avec l'Institut français de Madagascar et avec la collaboration de CSP Films, a réuni dix-sept oeuvres issues de dix pays et territoires : six longs métrages, dix courts métrages et une expérience digitale. Les projections ont été accompagnées de rencontres avec des réalisateurs, et la fréquentation a progressé au fil des séances.

Au-delà de la compétition, Ant'Sary Doc Mada a renforcé son volet consacré à la formation et à l'accompagnement des auteurs. La résidence d'écriture DOC OI, accueillie pour la première fois à Madagascar du 28 septembre au 2 octobre, a réuni une dizaine d'auteurs autour du développement de leurs projets documentaires.