Madagascar: Namontana - Des employés de La Gastronomie Pizza essuient des tirs

Un employé de La Gastronomie Pizza est mort et quatre de ses collègues sont grièvement blessés après une fusillade impliquant des policiers, dans la nuit de jeudi à Namontana. La Police nationale et la Gendarmerie enquêtent séparément pour établir les circonstances des faits.

Des coups de feu ont retenti à Namontana dans la nuit de jeudi. Les tirs ont fait plusieurs victimes parmi les employés de La Gastronomie Pizza. L'un d'eux a succombé à ses blessures et quatre autres sont grièvement blessés.

Selon une source, ces hommes travaillaient de nuit. « Après avoir raccompagné leur supérieur à Namontana, les sept hommes retournaient vers leur véhicule garé au bord de la route lorsqu'ils ont croisé les policiers. C'est à ce moment que les tirs ont éclaté », rapporte-t-elle.

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La Police nationale donne une autre version des faits. Deux appels au secours, l'un provenant de la victime et l'autre d'un particulier, ont alerté les forces de l'ordre dans les secteurs de Namontana et d'Andrefan'i Mananjara, ce qui a mobilisé l'unité spéciale UIR. Sur place, les policiers affirment s'être trouvés face à un groupe dont certains membres étaient armés. Ils leur auraient ordonné de s'arrêter, sans être obéis. « Une confusion s'en est suivie, faisant des blessés et, malheureusement, un mort, malgré son transfert à l'hôpital », précise la Police nationale.

Aucun favoritisme

La victime est Jean Christophe Fanomezantsoa Nomenjanahary, employé de La Gastronomie Pizza à Soanierana. La famille de l'entreprise a exprimé sa profonde tristesse après la disparition brutale de son collaborateur.

Le ministère de la Sécurité publique assure qu'il ne fait preuve d'aucun favoritisme lorsqu'un policier commet une infraction. Une enquête est en cours pour établir les faits, doublée d'une enquête interne auprès des policiers intervenus. Par souci d'impartialité, la Gendarmerie nationale conduit de son côté des investigations indépendantes.