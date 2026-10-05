Afrique: Biennale de Dakar - Joey Aresoa présentera « Graines d'Outre-Terres »

5 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Joey Aresoa figure parmi les 54 artistes sélectionnés pour la 16e Biennale de l'art africain contemporain de Dakar. Elle y représentera Madagascar du 19 novembre au 19 décembre 2026.

Une nouvelle étape internationale s'ouvre pour l'artiste multidisciplinaire Joey Aresoa. Retenue pour participer à la 16e édition de la Biennale de Dakar, elle y présentera « Graines d'Outre-Terres », une oeuvre qui explore la fragilité, la réparation et la renaissance. Cette édition aura pour thème l'(anti)fragilité.

« La joie, l'honneur et le privilège de fouler le sol qui réunira toutes ces expressions... et d'y voir ma voix. D'en être ! La Biennale de Dakar ! », a-t-elle partagé sur sa page.

Avec « Graines d'Outre-Terres », Joey Aresoa imagine un ensemble de plus de 200 graines en céramique, portant des appellations à la fois scientifiques et poétiques. Ces formes, qu'elle appelle des « matières souches », sont conçues comme des réceptacles pouvant accueillir, transmettre ou faire émerger des imaginaires, des souvenirs et des états sensibles.

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À travers la métaphore de la graine, l'artiste explore les notions de transmission et de transformation. Elle interroge également la possibilité d'une renaissance à partir de la fragilité.

Ce rendez-vous offrira à Joey Aresoa l'occasion de faire découvrir son univers artistique sur une scène majeure de l'art contemporain africain.

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