Madagascar: Andranomanelatra - Un couple placé en détention pour le meurtre d'un conducteur de bajaj

5 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nantenaina Njanahary

Les deux époux, très jeunes, soupçonnés du meurtre d'un conducteur de bajaj à Andranomanelatra, Antsirabe, le jeudi 24 septembre au soir, sont en détention provisoire depuis la semaine dernière.

La victime, un père de famille de 37 ans, circulait en tricycle motorisé sur une piste de Fiadanana. Elle a été retrouvée étendue près de son véhicule, déjà sans vie, dans une mare de sang, avec des blessures semblables à celles d'une arme blanche. La nouvelle s'est vite répandue et des habitants se sont rassemblés sur place. Il aurait été indiqué que le bajaj venait de transporter trois passagers, introuvables depuis.

« La victime est morte après avoir reçu un coup de lame au cou. Grâce aux investigations et aux informations de personnes de bonne volonté, il a été établi qu'un maçon résidant à Amparihimena, dans la même commune, était l'auteur des faits. Il a été arrêté sur place dimanche 27 septembre, avec la collaboration du comité de fokontany », a indiqué la police d'Antsirabe.

L'homme a 26 ans. Son épouse, 24 ans, est elle aussi impliquée. Selon une source proche de l'enquête, le suspect a reconnu les faits lors de son interrogatoire.

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