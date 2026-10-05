Madagascar: Maevatanana - Un homme retrouvé pendu dans un champ

5 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Nantenaina Njanahary

Le corps d'un homme de 44 ans, déjà en état de décomposition, a été découvert pendu à un arbre dans un champ d'Ambatofotsy, à Maevatanàna, avant-hier. Il y serait resté plusieurs jours avant d'être retrouvé.

C'est un passant, alerté par une forte odeur, qui a inspecté les environs et fait la découverte, dans une parcelle agricole proche de la rivière Ikopa, dans la partie haute de la ville. Des témoins jugent les circonstances suspectes et estiment que l'homme aurait pu être tué avant d'être attaché à l'arbre. Sa mort remonterait à deux ou trois jours, ce qui expliquerait l'état du corps.

Un sac contenant des vêtements et la carte nationale d'identité de l'homme était accroché à l'arbre. Ce document indique qu'il était originaire d'Ankazobe et devrait permettre de retrouver ses proches, dont l'identité n'est pas encore connue.

Les autorités locales, les forces de l'ordre et un médecin se sont rendus sur place pour les constatations. Les responsables locaux et le fokonolona ont ensuite organisé l'inhumation. Le corps repose au sud de l'enceinte du terrain de Mandanikapa, en attendant l'identification et l'arrivée de la famille.

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