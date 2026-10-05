Burkina Faso: Promotion de l'excellence dans l'institution judiciaire - La Balance d'or récompense les acteurs méritants

Le ministère de la Justice a organisé la première édition de la Nuit de l'excellence judiciaire, vendredi 2 octobre 2026 à Ouagadougou.

Le ministère de la Justice est reconnaissant des efforts fournis par les acteurs du domaine au cours de l'année 2025. Pour ce faire, il a organisé la première édition de la Nuit d'excellence judiciaire, vendredi 2 octobre 2026, à Ouagadougou. L'activité a été présidée par le ministre de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala.

Dénommé « La Balance d'or », le prix de l'excellence judiciaire, selon le ministre de la Justice, vise à promouvoir une culture de la performance, la responsabilité et l'innovation au sein de l'institution judiciaire. Il a fait savoir que l'évaluation a porté sur la célérité dans le traitement des affaires, la qualité des décisions, l'éthique et la déontologie, l'innovation, l'utilisation des TIC et l'accueil des usagers.

« Tout service public qui sert le peuple se doit d'être performant. Et pour que ce service soit performant, il faut qu'il y ait des acteurs engagés et dévoués. Et pour qu'il y ait des acteurs engagés et dévoués, il faut que nous créons ce que nous appelons la session au sceau de compétences », a-t-il confié.

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Edasso Rodrigue Bayala a souligné qu'après trois ans de parcours, sous la vision du capitaine Ibrahim Traoré, il était nécessaire d'évaluer le chemin parcouru vers une Justice rapide, accessible et intègre. Il a expliqué que les lauréats affichent des moyennes allant jusqu'à 94/100 et 19/20. Ainsi, au terme du processus, plusieurs distinctions ont été décernées.

Le Tribunal de grande instance de Koudougou a remporté le prix du meilleur tribunal, suivi du TGI Ouaga II et du TGI de Koupéla. Le TGI de Bogandé est reparti avec le prix spécial du tribunal le plus résilient. La Cour d'appel de Fada N'Gourma a été distinguée comme meilleure Cour d'appel, tandis que la Cour de cassation a reçu le prix de la meilleure Haute Cour.

Inspirer l'ensemble des acteurs

Le Tribunal administratif de Bobo-Dioulasso a décroché le prix du meilleur tribunal d'exception. Dans le secteur pénitentiaire, c'est la Maison d'arrêt et de correction (MAC) de Koupéla qui a obtenu le premier prix, suivie des MAC de Ziniaré et de Dédougou.

Pour ce qui concerne les acteurs de la chaîne judiciaire, Traoré Hama a reçu le Prix Adama Rouamba du meilleur agent pénitentiaire, Bationo Yombié Francis celui du meilleur greffier, Savadogo Marie celui du meilleur interprète et Belem Yaya, juge au TGI de Bobo-Dioulasso, celui du meilleur magistrat.

« Ce prix, c'est l'effort collectif qu'il faut saluer et l'esprit de travail que nous avons au niveau de la Cour d'appel de Fada N'Gourma », a-déclaré le procureur général près la cour d'appel de Fada N'gourma, avant de lancer un appel à ses collaborateurs pour maintenir les efforts afin de conserver le trophée l'année prochaine.

Des prix spéciaux ont également récompensé Ouattara Saïdou Ismaël, Benao Bessou Germain, Belem Yaya ainsi que la direction régionale des droits humains, de la promotion de la citoyenneté et de la paix du Nakambé et l'Unité pénitentiaire combattante (UPCO).

La nuit de l'excellence a été parrainée par le ministre directeur de cabinet de

la Présidence du Faso, capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin Médah. Il a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la dynamique de refondation de l'Etat, portée par des valeurs de patriotisme, d'intégrité et d'engagement auxquels le capitaine Ibrahim Traoré, accorde une attention constante et particulière.

« La reconnaissance du mérite constitue un puissant levier de transformation des institutions. Elle permet de mettre en lumière les meilleures pratiques, susciter la saine émulation et encourager chacun à donner le meilleur de lui-même au service de la Nation », a-t-il dit. Le capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin Médah a souhaité que ces récompenses puissent inspirer les acteurs de la justice et, au-delà, tous les serviteurs de l'Etat engagés au service du peuple burkinabè.