Congo-Kinshasa: RDC-Espagne - Me Guy Kabombo s'inscrit dans la formation militaire et la sécurisation de l'espace aérien et fluvial des FARDC

Formation militaire ainsi que la sécurisation de l'espace aérien et fluvial de la République démocratique du Congo (RDC) ont été au coeur des échanges, ce vendredi 1er octobre 2026, entre le vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense nationale et Anciens Combattants, Me Guy Kabombo Muadiamvita, et l'ambassadrice d'Espagne en RDC, Maria del Carmen Orejas qui effectue sa première visite de travail à l'Hôtel de la Défense nationale sur les perspectives de coopération entre Kinshasa et Madrid dans le domaine militaire.

Alors que la Défense nationale congolaise et les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) traversent une période particulièrement douloureuse, marquée par la disparition de plusieurs hauts responsables de l'appareil judiciaire militaire, notamment le premier président de la Haute Cour militaire, le lieutenant-général Mutombo Katalay Tiende Joseph, l'auditeur général, le lieutenant-général Likulia Bakomi Lucien - René ainsi que d'autres officiers et sous-officiers militaires qui ont perdu la vie dans un crash aérien survenu le vendredi 25 septembre dernier, alors qu'ils revenaient d'une mission de service à Kikwit, l'ambassadrice d'Espagne a d'abord présenté, au nom de son pays, ses condoléances au gouvernement congolais et en particulier au ministère de la Défense nationale et aux FARDC, à la suite de ce drame qui a frappé le pays.

Les échanges ont également porté sur le renforcement de coopération bilatérale en matière de la défense entre la RDC et l'Espagne notamment sur la formation militaire, la sécurisation de l'espace aérien et fluvial congolais dans L'objectif de consolider davantage les partenariats stratégiques entre les deux pays et de renforcer leur coopération dans des domaines d'intérêts communs.

L'ambassadrice espagnole a également réaffirmé le respect de l'Espagne pour l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale de la RDC. Elle a, par ailleurs, réitéré le soutien de Madrid à la Rdc dans le contexte de la situation sécuritaire persistante dans sa partie Est

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Prenant la parole, le vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense nationale et Anciens Combattants, Me Guy Kabombo Muadiamvita, a d'abord félicité Maria del Carmen Orejas pour cette fonction qu'elle assume en qualité d'ambassadrice d'Espagne en RDC, tout en exprimant le souhait de voir s'instaurer une collaboration étroite entre la diplomate espagnole et le ministère de la Défense nationale durant son mandat.

Le patron de la Défense nationale a également rappelé les bonnes relations qu'entretiennent la RDC et l'Espagne tout en revenant notamment revenu sur ses deux visites effectuées en Espagne, dont la dernière en mai 2025, au cours de laquelle il avait échangé avec son homologue espagnole, Margarita Robles, autour des différents sujets liés à la coopération entre les deux pays.

Me Guy Kabombo Muadiamvita a, à cette occasion, réaffirmé la volonté de la RDC de poursuivre et de concrétiser ces partenariats stratégiques dans le cadre de la professionnalisation des FARDC, conformément à la vision du chef de l'État et commandant suprême des FARDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

A l'issue de la rencontre, une invitation officielle a été remise au vice-Premier ministre en charge de la Défense nationale et Anciens Combattants, l'invitant à prendre part à la prochaine foire nationale qui se tiendra en Espagne l'année prochaine.