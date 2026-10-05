Congo-Kinshasa: Forum Europe-Afrique sur les investissements - La RDC au coeur des enjeux

Organisée par le Groupe CREDASSUR, la conférence sur les investissements entre l'Europe et l'Afrique, édition 2026, s'est déroulée du 30 septembre au 2 octobre à Bruxelles sous le haut patronage du Parlement européen. Thème retenu : « Des partenariats durables pour un avenir partagé ».

Quelques innovations pour plus de crédibilité

Cet événement a eu lieu sur trois sites différents : à la Gare centrale, à la Résidence Palace Arts-Loi et au Parlement européen. Le choix des lieux est significatif et stratégique ; Bruxelles étant la capitale de l'Europe où se joue une grande partie de l'avenir économique et politique du monde. Une place de choix a été accordée à une quinzaine de start-ups qui ont présenté leurs réalisations et solutions.

Cette édition a réuni les entreprises du Sud Global et du Nord, les banquiers, les assureurs, les institutions de financement de développement, les scientifiques, les diplomates et les décideurs politiques.

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Tous les projecteurs braqués sur un homme qui incarne le leadership

Le Directeur Général du Fonds de Promotion de l'Industrie, Hervé Claude Batukonke a été convié à ce forum pour intervenir sur le financement des petites et moyennes entreprises. Il a indiqué la voie de la prospérité aux hommes d'affaires présents à cette conférence.

Contrairement à certaines idées reçues, à une perception négative et à quelques préjugés sur les investissements et le climat des affaires en RDC, Hervé Claude Batukonke a apporté toute la lumière à l'auditoire. Pour lui, « tout investissement à travers le monde, représente des risques ».

Il a balayé une image tordue selon laquelle la RDC est un pays à risque. Il a affirmé que l'économie congolaise est l'une des plus résiliantes et dynamiques de l'Afrique avec un taux de croissance en constante augmentation chaque année.

Et dans cette vitalité économique, le FPI joue un rôle clé dans le financement des projets structurants et de transformation. Le DG a déclaré que « tous ceux qui arrivent au Congo pour investir ne veulent plus partir. Cela atteste que le pays est sur la bonne direction et les difficultés ne sont que des obstacles à surmonter. C'est pourquoi le FPI accorde des crédits aux projets bancables, y compris ceux des jeunes et des femmes à travers des programmes spécifiques et des taux d'intérêt très alléchants.

En outre, le FPI participe à l'actionnariat. La RDC est un pays ouvert à tout investisseur d'où qu'il vienne. Chaque opérateur économique a sa place dans l'agroalimentaire, les services, l'énergie, les infrastructures et les mines. La RDC ne doit plus se contenter de l'exportation des matières premières à l'état brut pour n'être qu'un simple consommateur des produits finis. Le rôle du FPI est de financer la transformation.

La création des richesses et de vrais entrepreneurs (millionnaires) passe par le financement des chaînes de valeur. Celles-ci créent des emplois, la classe moyenne et luttent contre la pauvreté en réduisant le chômage. La répartition équitable des richesses repose sur une cette approche. Telle est également la vision du Président Félix Tshisekedi ».

Un entrepreneur écoute mieux celui qui partage ses valeurs

La pertinence, la concision et la précision de l'intervention du DG du FPI, ont levé toute équivoque concernant le climat des affaires au Congo. L'économie et la finance étant dominées par le bloc anglo-saxon, Batukonke s'est adressé à l'assistance en français et en anglais pour plus de connectivité et de compréhension.

Comme pour dire qu'un investisseur écoute mieux celui qui parle son langage et partage ses valeurs.

A l'issue de son intervention, Hervé Claude Batukonke a été approché par presque tous les participants. Sa présence a suscité respect, engouement, admiration, curiosité et considération. Beaucoup d'hommes d'affaires ont manifesté un intérêt particulier de se rendre immédiatement au Congo pour occuper l'espace.

Un rapprochement spectaculaire entre l'UE et l'UA

Au Parlement européen, les échanges ont dominé les débats entre les différents partenaires. L'Afrique et l'Europe sont d'accord pour un nouveau départ en vue d'une prospérité partagée. L'aide publique au développement sera remplacée par la coopération économique. On tend ainsi vers la fin du paternalisme et de l'attentisme. Les euro-députés et ceux de l'Union africaine voteront des lois applicables aux États à par des conclusions et résolutions de ce forum. L'humain sera au centre de toutes les préoccupations. La géopolitique fera bon ménage avec la géoéconomie de façon égalitaire entre les deux continents. C'est la recommandation phare de ce forum pour les décideurs.

La soirée des oscars

CREDASSUR a décerné des prix et des certificats à ceux qui apportent leur soutien à la coopération économique entre l'Europe et l'Afrique. A cet effet, un certificat a été délivré à Madame Vicky Katumwa Mukalay, Présidente du Conseil d'administration du Fonds de Promotion de l'Industrie.

Afin de couronner les efforts de ceux qui travaillent pour le développement de l'Afrique, CREDASSUR a décerné plusieurs prix aux lauréats de deux continents. Parmi les nominés,,Vicky Katumwa et Hervé Claude Batukonke, respectivement PCA et DG du Fonds de Promotion de l'Industrie. Une reconnaissance de leur engagement en faveur de l'industrialisation et du développement intégral du continent.