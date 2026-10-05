Congo-Kinshasa: Dimanche 4 octobre 2006 - Naissance de Sovintern-RD. Congo

Les membres du Réseau Socialiste International SOVINTERN pour le socialisme au 21ème siècle en République Démocratique du Congo ont tenu, le dimanche 4 octobre 2026 à Kinshasa, l'assemblée générale constitutive de la section congolaise sous la présidence de monsieur Crispin Kabasele Tshimanga Babanya Kabudi, Président National de l'Union des Démocrates Socialistes, UDS, et Coordinateur Régional de Sovintern Afrique. Dans son mot d'introduction, le président de séance a circonscrit le cadre de la rencontre, expliqué l'importance du socialisme pour un pays comme la République Démocratique du Congo et retracé l'historique du réseau Sovintern.

Son intervention a été suivie par la lecture du Manifeste de Sovintern, l'adoption de l'Acte Constitutif de Sovintern RD Congo et la cérémonie de signature dudit Acte Constitutif.

Au cours de ses travaux, l'assemblée générale constitutive a également procédé à la mise en place de la Coordination Nationale de Sovintern RD Congo. Elle se présente comme suit :

- Coordinateur National : Monsieur Crispin KABASELE TSHIMANGA BABANYA KABUDI (UDS)

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

- Coordinateur National Adjoint : Monsieur Godefroid MUAMBA MUSHI MPAKU (FRACO asbl)

- Secrétaire-Rapporteur : Monsieur Felly FWAMBA MUBALAMATE (Personnalité indépendante)

- Trésorier : Monsieur Bienvenu KABENGELE TSHIMENGA (Membre Fondateur de Sovintern)

- Conseillère chargée des Femmes : Madame Charlotte BUIMPE DIOMBELAYI (LIFUDS)

- Conseiller chargé de la Jeunesse : Monsieur Fabien-Eliezer NZEMBELA KAPIAMBA (Personnalité indépendante)

- Conseiller chargé de la Communication : Monsieur Cyrille MWAUKA MASIMANGO (Editorial Corporation).

Ont pris part à ladite assemblée générale constitutive de Sovintern RD Congo, les organisations et les personnalistes ci-après: UDS, FRACO asbl, CONAM, LIFUDS, ASPOP-RDC, EDITORIAL CORPORATION, messieurs FELLY FWAMBA MUBALAMATE, ELIEZER-FABIEN NZEMBELA, BIENVENU KABENGELE TSHIMENGA et FRANVÉ MPUTU ILONGA.

MESSAGE DE SOUTIEN DE L'UDS AU PARTI COMMUNISTE AMÉRICAIN

À l'occasion du deuxième Congrès du Parti Communiste Américain tenu le dimanche 4 Octobre 2026, l'Union des Démocrates Socialistes, UDS, a adressé un message de soutien aux participants. Il est ainsi libellé:

Chers Camarades,

À l'occasion de votre 2e Congrès, l'Union des Démocrates Socialistes, UDS, premier parti anti-impérialiste congolais, vous adresse son salut fraternel, militant et internationaliste.

L'UDS salue la tenue de ce Congrès en ce moment crucial où les forces antipeuples de votre pays sous l'administration Trump déterrent la hâche de guerre contre les idées socialistes. L'UDS souhaite que vos présentes assises accordent l'importance qui sied à l'organisation, à l'analyse politique et à la réflexion collective sur les grandes transformations économiques et sociales de notre époque.

L'UDS réaffirme totalement son attachement à une lecture marxiste-léniniste des réalités sociales, à la défense des intérêts des travailleurs et des peuples, ainsi qu'au droit de chaque peuple à disposer librement de son avenir.

Depuis la République Démocratique du Congo, notre expérience historique nous rappelle que la souveraineté politique, l'indépendance économique et la dignité nationale ne sont pas des principes abstraits. Ils constituent des questions fondamentales pour les peuples qui entendent maîtriser leur propre destin.

L'UDS considère également que la solidarité internationale doit reposer sur des principes clairs : égalité entre les peuples, respect de la souveraineté, indépendance des organisations et coopération fraternelle.

Dans cet esprit, l'UDS adresse son salut au 2e Congrès de l'American Communist Party.

Enfin, que vos présents travaux soient l'occasion d'analyses approfondies, de débats sérieux et d'échanges constructifs.

Vive la solidarité internationale des peuples !

Vive la souveraineté des peuples !

Vive la coopération entre les forces progressistes du monde !

Fait à Kinshasa, le 4 Octobre 2026.

LE PRÉSIDENT NATIONAL,

Crispin KABASELE TSHIMANGA BABANYA KABUDI

Sénateur honoraire

Membre Co-Initiateur de Sovintern