Congo-Kinshasa: Haute Couture Militaire, CSM - Dieudonné Kamuleta encourage le Lieutenant-Général Paul Ilunga à servir avec loyauté

5 Octobre 2026
La Prospérité (Kinshasa)

Le Premier président a.i. de la Haute Cour militaire, le Lieutenant-Général Ilunga Dikita Paul, a présenté, vendredi 2 octobre 2026, ses civilités au Président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), Dieudonné Kamuleta Badibanga, au siège de la Cour constitutionnelle, dans la commune de la Gombe.

Cette audience intervient dans un contexte marqué par le décès du Lieutenant-Général Joseph Mutombo Katalay, Premier président de la Haute Cour militaire, dans le crash d'un avion survenu à Kenge, alors qu'il revenait d'une mission de service à Kikwit.

Désormais chargé d'assurer l'intérim à la tête de cette haute juridiction militaire, le Lieutenant-Général Ilunga Dikita Paul s'inscrit dans la continuité de son fonctionnement, sous l'autorité du Conseil supérieur de la magistrature.

 

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