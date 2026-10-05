Congo-Kinshasa: Ebola - Paris s'engage dans la riposte au pays

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est entretenu ce vendredi 2 octobre à la Cité de l'Union africaine avec Jean-Noël Barrot, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, en présence du ministre de la Santé, Dr Roger Kamba, et de la vice-ministre des Affaires étrangères, Noëlla Ayeganagato.

Cet échange de haut niveau a permis de passer en revue la coopération bilatérale, la crise sécuritaire dans l'Est du pays ainsi que la stratégie sanitaire gouvernementale de riposte contre l'épidémie d'Ebola.

À l'issue de l'audience, le ministre français a salué l'excellence des relations entre Kinshasa et Paris : « Cette audience était l'occasion de revenir sur les relations étroites, anciennes et vastes qui unissent la RDC et la France. Nos deux peuples entretiennent des relations très vivantes et très importantes ».

Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, se rendra à Bunia pour soutenir la riposte contre l'épidémie d'Ebola et pour concrétiser sur le terrain les engagements de la France dans le cadre du protocole signé avec la République démocratique du Congo en matière de lutte contre l'impunité et la réparation des violences sexuelles liées aux conflits.

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