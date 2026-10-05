Afrique: La CAF et les LOC concluent la tournée commerciale de la TotalEnergies CAF CAN KE.TZ.UG 2027

La Confédération Africaine de Football (CAF), en partenariat avec les Comités Locaux d'Organisation (LOC) du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda, a conclu avec succès la tournée commerciale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations (CAN) KE.TZ.UG 2027.

Organisée du 14 au 18 septembre dans les trois pays hôtes, cette tournée a réuni des acteurs issus notamment des secteurs bancaire, aérien, des télécommunications, du tourisme, des technologies et du commerce, ainsi que d'autres industries.

À travers une série d'ateliers et de rencontres, la CAF a présenté l'envergure, la portée et la valeur commerciale de la TotalEnergies CAF CAN 2027, mettant en lumière les opportunités offertes aux marques africaines et internationales souhaitant s'associer à l'une des plus grandes propriétés sportives au monde.

La TotalEnergies CAF CAN continue de renforcer son statut de propriété sportive de premier plan à l'échelle mondiale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'édition TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 a enregistré une hausse de 95 % des revenus commerciaux, cumulé une audience télévisée de 3,2 milliards de téléspectateurs et attiré un nombre record de 23 partenaires sponsors, confirmant l'attractivité commerciale croissante de la compétition.

Les échanges organisés dans le cadre de la tournée commerciale ont également mis en avant l'étendue des opportunités offertes aux partenaires commerciaux avant, pendant et après le tournoi.

Les marques pourront notamment accroître leur visibilité et renforcer l'engagement de leurs audiences grâce aux différentes actions marketing et activations mises en place en amont et pendant la compétition.

Parmi les nouveautés de cette tournée figurait le Deal Room, un espace dédié dans lequel la CAF a organisé des rencontres individuelles avec des marques intéressées par la conclusion de partenariats dans les trois pays hôtes.

La TotalEnergies CAF CAN PAMOJA 2027 se déroulera du 19 juin au 17 juillet 2027.