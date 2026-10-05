Le directeur du développement du football mondial de la FIFA et ancien entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger, participera à une table ronde réunissant plusieurs des sélectionneurs à l'origine des performances remarquables des équipes nationales africaines à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Parmi eux figureront notamment Bubista, sélectionneur du Cap-Vert, Hossam Hassan, sélectionneur de l'Égypte, et Sébastien Desabre, sélectionneur de la RD Congo. Cette discussion s'annonce comme l'un des temps forts de la CAF Strategy Conference, qui se tiendra la semaine prochaine.

Organisée du 7 au 9 octobre au Cap-Vert, la CAF Strategy Conference réunira sous un même toit les sélectionneurs des 54 Associations Membres de la CAF, des légendes du football ainsi que différents acteurs du football africain. Les participants échangeront sur les moyens d'accélérer le développement du football sur le continent.

CAF TV retransmettra plusieurs sessions de la conférence depuis le Cap-Vert. Les autres échanges entre entraîneurs et techniciens se dérouleront à huis clos.

La CAF communiquera prochainement les horaires et le programme des différentes sessions qui seront diffusées en direct.

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La CAF peut d'ores et déjà confirmer la tenue d'une table ronde animée par Arsène Wenger, consacrée à la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Lors de cette édition, l'Afrique a réalisé une performance historique avec neuf de ses dix représentants qualifiés pour les huitièmes de finale.

Bubista, qui a conduit le Cap-Vert à une performance historique lors de sa première participation à la Coupe du Monde, partagera son expérience et reviendra sur les clés du parcours de son équipe. De retour dans son pays, le technicien capverdien apportera un éclairage privilégié sur les coulisses de cette campagne historique.

Mohamed Ouahbi a, pour sa part, conduit le Maroc jusqu'en quarts de finale, confirmant une nouvelle fois le statut des Lions de l'Atlas parmi les sélections de premier plan sur la scène internationale.

Ancien attaquant de l'Égypte et désormais à la tête de la sélection nationale, Hossam Hassan a conduit les Pharaons à leur première victoire en Coupe du Monde. Il a également joué un rôle majeur dans leur parcours, marqué notamment par un spectaculaire duel face à l'Argentine, au cours duquel l'Égypte a mené de deux buts jusqu'aux dernières minutes de la rencontre.

Sébastien Desabre a, quant à lui, dirigé la République démocratique du Congo pour son retour sur la scène mondiale, 52 ans après sa dernière participation, et l'a menée jusqu'aux huitièmes de finale.