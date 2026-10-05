Togo: Près d'une centaine de sinistrés dans la Binah

5 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

La région de la Kara (nord) enregistre ses premières victimes des inondations.

Selon l'Agence nationale de protection civile (ANPC), près d'une centaine de personnes sont sinistrées dans la préfecture de la Binah.

Des maisons se sont écroulées ou ont été envahies par l'eau, des toitures ont été arrachées et des champs ont été touchés.

Le gouverneur de la région, Komlan Adjitowou, a demandé de renforcer la prévention, la coordination et la remontée régulière des informations, afin d'apporter des réponses adaptées aux besoins des populations.

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