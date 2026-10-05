Ethiopie: Le pays est prête à repousser les menaces, affirme le Premier ministre Abiy Ahmed

Addis Ababa — « L'Éthiopie est tout à fait prête à faire face efficacement aux menaces qui pèsent sur le pays et à les repousser », a affirmé aujourd'hui le Premier ministre Abiy Ahmed, s'engageant à ce que les dirigeants de l'État Medemer, récemment mis en place, continuent de se consacrer pleinement à la protection des intérêts nationaux de l'Éthiopie et à la réalisation de ses ambitions.

Addis Ababa le 5 octobre, 2026 (ENA) Le Premier ministre Abiy a tenu ces propos dans son discours prononcé à la suite de sa nomination pour un second mandat, lors de la session consacrée à la formation du gouvernement au cours de la première année de travail de la septième Chambre des représentants du peuple.

Il a ensuite prêté serment, marquant ainsi le début officiel de son second mandat.

La session de formation du gouvernement marque un nouveau chapitre dans le parcours politique et institutionnel de l'Éthiopie à la suite de la septième élection législative du 1er juin, à laquelle ont participé plus de 54 millions de citoyens, selon la Commission électorale nationale éthiopienne.

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Dans son discours, le Premier ministre Abiy a exprimé sa gratitude envers les millions d'Éthiopiens qui ont participé au scrutin, affirmant que leurs votes avaient contribué à renforcer la nation.

Il a décrit ces septièmes élections législatives comme bien plus qu'un simple exercice électoral de routine, soulignant qu'elles revêtaient une importance plus large et témoignaient de ce qu'il a qualifié de maturité croissante de la culture démocratique éthiopienne.

Le Premier ministre a déclaré que l'Éthiopie et le monde entier étaient confrontés à des dynamiques nationales, régionales et mondiales en mutation rapide et de plus en plus imprévisibles, soulignant que la préparation était essentielle dans un tel contexte.

Selon le Premier ministre Abiy, l'Éthiopie a payé un lourd tribut par le passé en raison d'une préparation insuffisante dans un certain nombre de domaines.

Il a ajouté que le pays avait désormais tiré les leçons de ces expériences et avait pris les dispositions nécessaires pour faire face aux défis et à ce qu'il a qualifié d'actes hostiles dirigés contre l'Éthiopie.

« Trébucher une fois sur un obstacle est naturel, mais trébucher à plusieurs reprises n'est pas normal », a-t-il déclaré, soulignant l'importance de tirer les leçons des expériences passées.

Le Premier ministre a en outre souligné que l'Éthiopie ne pouvait surmonter ses défis que grâce à l'unité et à l'effort collectif, appelant les citoyens à aller de l'avant ensemble, sur un pied d'égalité.

Il a également assuré aux Éthiopiens que la trajectoire de développement du pays devait créer des opportunités pour tous les citoyens, déclarant que « l'Éthiopie ne comptera que des citoyens gagnants, pas de perdants ».

Revenant sur l'expérience de développement du pays, le Premier ministre a déclaré que les progrès réalisés par l'Éthiopie ces dernières années avaient démontré que des efforts déterminés pouvaient transformer les aspirations nationales en réalisations concrètes.

Il a cité comme exemple l'expansion de la production de blé d'été, rappelant que lorsque le gouvernement avait lancé cette initiative dans le cadre de sa campagne en faveur de la souveraineté alimentaire et de la réduction de la dépendance vis-à-vis du blé importé, certains avaient qualifié cette ambition d'irréaliste.

Il a ajouté que les résultats obtenus depuis avaient démontré le potentiel de la transformation agricole de l'Éthiopie.

Le Premier ministre a également souligné la capacité du gouvernement à collaborer avec des acteurs politiques rivaux dans l'intérêt national, affirmant que l'Éthiopie avait démontré dans la pratique que les divergences politiques ne devaient pas nécessairement faire obstacle à la coopération sur des questions d'importance nationale.

Concernant l'accès de l'Éthiopie à la mer, l'un des thèmes majeurs du discours du Premier ministre Abiy a été la quête de longue date de l'Éthiopie pour obtenir un accès fiable à la mer.

« Nous travaillerons sans relâche pour garantir à l'Éthiopie un débouché sur la mer », a-t-il déclaré, réitérant l'engagement du gouvernement à poursuivre ses efforts sur cette question.

L'Éthiopie a affirmé à plusieurs reprises qu'elle cherchait à obtenir un accès à la mer par le biais d'un engagement pacifique, de négociations et d'accords mutuellement avantageux.

Le Premier ministre Abiy a replacé cette question dans le cadre plus large des aspirations nationales de l'Éthiopie, affirmant que le pays ne devait pas se contenter de se transformer, mais devait aspirer à devenir une nation capable de contribuer à la transformation au-delà de ses frontières.

Il a également évoqué l'histoire récente du pays, marquée par des défis politiques et sécuritaires, rappelant les périodes où l'unité et la survie de l'Éthiopie étaient présentées comme menacées.

Selon le Premier ministre, ces défis ont au contraire renforcé la détermination de l'Éthiopie à préserver son unité et à poursuivre ses ambitions nationales.

Il a fait valoir que les inquiétudes concernant l'avenir de l'Éthiopie portaient de plus en plus sur ses ambitions en mer Rouge, plutôt que sur la perspective d'une désintégration du pays.

Dans ce contexte, le message du Premier ministre Abiy était axé sur la préparation, l'unité et la résilience nationale.

Alors que l'Éthiopie entame un nouveau chapitre politique et institutionnel de cinq ans, le Premier ministre a déclaré que le pays devait tirer les leçons de son passé, rester prêt à relever les nouveaux défis et continuer à poursuivre ses aspirations nationales.

« Hier est passé, et demain n'est pas encore là ; mais aujourd'hui s'annonce favorable », a-t-il déclaré, présentant ce nouveau chapitre politique comme une occasion pour l'Éthiopie de transformer ses ambitions en réalisations concrètes.

La mise en place du nouveau gouvernement de l'État Medemer et la nomination officielle du Premier ministre marquent une étape institutionnelle importante à la suite des dernières élections législatives du pays.