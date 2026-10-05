Ethiopie: La Chambre des représentants du peuple élit Ayelech Eshete au poste de vice-président

5 Octobre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — La Chambre des représentants du peuple a élu Ayelech Eshete au poste de vice-présidente lors de la première session ordinaire, actuellement en cours, de la première année de mandat du gouvernement éthiopien nouvellement élu.

La 7e Chambre des représentants de la République fédérale démocratique d'Éthiopie tient actuellement sa première session ordinaire.

Au cours de cette session, la Chambre, qui avait élu Ahmed Shide à la présidence, a élu à l'unanimité Ayelech Eshete au poste de vice-présidente.

Elle a précédemment occupé le poste de ministre d'État chargée de l'Éducation et a également exercé diverses fonctions gouvernementales, dans lesquelles elle s'est acquittée de ses responsabilités avec efficacité.

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