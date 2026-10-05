Addis Ababa — L'Éthiopie entre dans une phase décisive de sa longue et prestigieuse histoire, cherchant à tirer parti de son potentiel économique, de sa situation géographique stratégique et de son héritage diplomatique pour renforcer son influence en Afrique et au sein du système international.

Le pays se positionne non seulement comme un acteur de la transformation de l'Afrique, mais aussi comme un acteur influent capable de façonner l'intégration régionale, la coopération économique, la paix et la sécurité. Cette ambition se concrétise à un moment où l'Éthiopie connaît d'importantes transformations politiques, économiques et institutionnelles internes.

La formation d'un nouveau gouvernement (État Medemer)

La formation d'un nouveau gouvernement représente une étape importante dans l'évolution politique et institutionnelle de l'Éthiopie. Le passage d'un processus électoral à la mise en place d'une nouvelle administration offre l'occasion de renforcer la participation citoyenne, la responsabilité des institutions et une gouvernance pacifique.

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Le développement national durable ne se limite pas à la croissance économique ; il repose sur des institutions responsables, la cohésion sociale et une culture politique capable de gérer les divergences par le dialogue et les processus constitutionnels. Alors que l'Éthiopie entame l'année civile éthiopienne 2019 et constitue un nouveau gouvernement fédéral à l'issue de sa septième élection législative, le pays traduit sa légitimité électorale en une gouvernance efficace.

Cette transition revêt une importance qui dépasse la simple composition institutionnelle. Elle offre l'occasion de consolider les réformes, de renforcer les institutions publiques, de renforcer la cohésion nationale et de restaurer la confiance dans le processus démocratique.

Une ascension à travers l'Afrique et le monde

L'influence croissante de l'Éthiopie est de plus en plus visible sur les plans économique, politique, diplomatique et stratégique. Abritant l'une des plus grandes populations d'Afrique, dotée d'une économie en pleine transformation et occupant une position centrale dans la Corne de l'Afrique, le pays possède un potentiel considérable pour façonner la dynamique régionale.

Son importance diplomatique s'étend bien au-delà de ses frontières. En tant que siège de l'Union africaine, Addis-Abeba reste une plaque tournante diplomatique majeure. La longue tradition diplomatique de l'Éthiopie, combinée à son engagement au sein d'instances régionales et mondiales, constitue une base solide pour contribuer à façonner les affaires continentales et internationales.

Ce rôle émergent place l'Éthiopie au carrefour de plusieurs priorités continentales : l'intégration économique, le développement des infrastructures, la sécurité énergétique, la paix et la sécurité, la sécurité alimentaire et la connectivité régionale. Gérés efficacement, ces domaines peuvent se renforcer mutuellement et positionner l'Éthiopie comme un catalyseur de prospérité collective.

Accélérer l'intégration

Les ambitions de l'Éthiopie en matière d'infrastructures ont des implications régionales majeures. Des investissements à grande échelle dans l'énergie, les transports, la logistique et le développement industriel ont le potentiel de relier les marchés, d'élargir l'accès à l'électricité et d'établir de nouveaux corridors économiques à travers la Corne de l'Afrique.

Le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD), par exemple, symbolise bien plus que la sécurité énergétique nationale. Il reflète les efforts de l'Éthiopie pour exploiter ses ressources naturelles au service d'un développement régional plus large, grâce à une production et à des exportations d'électricité accrues.

Une énergie fiable et abordable est le fondement de l'industrialisation, de la transformation numérique et de la création d'emplois. L'interconnexion des marchés réduit les distances économiques entre pays voisins, renforçant ainsi les fondements du commerce régional et améliorant la connectivité des infrastructures, parallèlement à une confiance politique, à des institutions prévisibles et à des cadres économiques mutuellement avantageux. Pour l'Éthiopie, la connectivité est à la fois un objectif économique et un instrument diplomatique essentiel.

Préserver la stabilité

Pour un pays enclavé comptant plus de 130 millions d'habitants, un accès fiable à la mer constitue un enjeu stratégique national. Des liaisons maritimes fiables déterminent les coûts commerciaux, l'efficacité des chaînes d'approvisionnement, la compétitivité industrielle et l'accès aux marchés.

La quête d'un accès maritime par l'Éthiopie reflète les réalités géopolitiques plus larges de la Corne de l'Afrique et de la région de la mer Rouge. Il apparaît clairement que, grâce à un dialogue constructif, à des accords négociés, à des avantages mutuels et au respect de la souveraineté, la connectivité maritime peut servir de pont plutôt que de source de friction.

Un cadre stable pour l'accès à la mer relie le marché de consommation et la capacité de production de l'Éthiopie aux économies voisines, ce qui développe les échanges commerciaux, attire les investissements et favorise l'interdépendance régionale. Dans ce contexte, les ambitions maritimes s'inscrivent dans une vision plus large où la connectivité partagée soutient la stabilité et la paix à long terme.

De l'héritage historique à la prospérité partagée

Les ambitions contemporaines de l'Éthiopie sont indissociables de son héritage historique. Comptant parmi les plus anciennes civilisations africaines et symbole durable de souveraineté, l'Éthiopie occupe une place unique dans l'histoire de l'Afrique. En préservant son indépendance face à l'expansion coloniale européenne, l'Éthiopie est devenue un phare de la dignité africaine, de l'autodétermination et de l'unité panafricaine.

Pourtant, le prestige historique ne suffit pas à lui seul à garantir une influence future. La tâche actuelle de l'Éthiopie consiste à transformer son statut historique en puissance économique moderne, en capacités institutionnelles et en opportunités concrètes pour sa population.

Le prochain chapitre de l'Éthiopie nécessite de trouver un équilibre entre histoire et ambition : tirer parti de son héritage diplomatique, de sa situation géographique stratégique et de ses investissements dans les infrastructures pour stimuler la croissance. Le passé de l'Éthiopie a offert à l'Afrique un puissant symbole d'indépendance ; son avenir offre la possibilité de démontrer comment la souveraineté, la connectivité et la coopération peuvent bâtir une prospérité régionale partagée.