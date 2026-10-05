Ethiopie: Le Parlement nomme Abiy Ahmed Premier ministre pour un deuxième mandat

Abiy Ahmed Aly/Facebook
Abiy Ahmed Aly, premier ministre de l'Ethiopie
5 Octobre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — La Chambre des représentants du peuple a nommé Abiy Ahmed au poste de Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie pour un deuxième mandat.

Cette nomination a été prononcée aujourd'hui lors de la séance consacrée à la formation du gouvernement, dans le cadre de la première séance ordinaire de la première année de travail de la septième législature de l'Assemblée nationale.

À l'issue de cette nomination, Abiy Ahmed a prêté serment, marquant ainsi le début officiel de son deuxième mandat à la tête du gouvernement fédéral.

Des hauts responsables gouvernementaux, des membres du corps diplomatique et des invités ont assisté à cette séance.

Cette nomination fait suite aux récentes élections nationales et à la formation d'un nouveau gouvernement fédéral, marquant une étape clé dans la mise en place du deuxième mandat de l'administration.

La nomination parlementaire et la prestation de serment étant désormais achevées, le processus de formation du gouvernement a franchi une étape officielle importante.

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