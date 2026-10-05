Ethiopie: La Chambre de la Fédération élit Muferihat Kamil à la présidence

Addis Ababa — La Chambre de la Fédération a élu Muferihat Kamil à la présidence et Desta Ledamo à la vice-présidence lors de la première session ordinaire, actuellement en cours, de la première année de travail du gouvernement éthiopien nouvellement élu.

La Chambre de la Fédération a également élu les présidents et vice-présidents de quatre commissions permanentes dans le cadre de la mise en place de ses structures de direction et de travail pour le nouveau mandat.

Ces élections interviennent alors que l'Éthiopie entame un nouveau chapitre parlementaire à la suite des récentes élections nationales et de la formation du nouveau gouvernement fédéral.

La Chambre de la Fédération, l'une des deux chambres du Parlement fédéral éthiopien, joue un rôle constitutionnel central dans les questions relatives au système fédéral, notamment l'interprétation de la Constitution et les questions concernant les droits et les intérêts des nations, des nationalités et des peuples.

La mise en place de la direction et des commissions permanentes de la Chambre définit le cadre institutionnel de son travail.