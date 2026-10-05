Congo-Brazzaville: Fécofoot - Eric Alain Mantot reçoit les félicitations de la FIFA

Le président de la Fédération internationale de football association (Fifa) a félicité le nouveau président de la Fédération congolaise de football (Fécofoot) pour le choix porté sur lui lors de l'assemblée générale élective du 26 septembre.

Pour son nouveau défi, le président actuel de la Fécofoot a reçu un soutien de taille : Celui du président de la Fifa. « C'est avec plaisir que je vous écris aujourd'hui afin de vous présenter les plus sincères félicitations pour votre récente élection à la présidence de la Fédération congolaise de football », a écrit Gianni Infantino.

Le président de la Fifa a garanti au nouveau président son soutien personnel et l'aide de la Fifa pour lui permettre d'atteindre les objectifs fixés. « Vos connaissances, votre leadership et votre expérience auront sans nul doute un impact sur le développement de notre beau jeu dans votre pays. Convaincu du potentiel du football au Congo, vous pouvez compter sur mon soutien personnel et sur l'aide de la Fifa pour atteindre cet objectif.

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Les portes de la Fifa vous seront toujours ouvertes si vous désirez discuter de notre sport, de son développement et de la promotion de ses valeurs », a-t-il dit. « Espérant vous rencontrer bientôt, je vous adresse, cher président, mes meilleurs voeux de bonne santé, ainsi qu'à votre famille, vos amis et proches », a poursuivi Gianni Infantino.

Les vice-présidents et nouveaux membres du comité exécutif ont été aussi félicités. « Je saisis également cette occasion de transmettre mes félicitations aux vice- présidents et membres du comité exécutif élus avec vous, et je vous souhaite, à vous et à votre équipe, bonne chance et plein succès pour tous les défis qui vous attendent, afin que vous tous puissiez créer et être témoin d'un héritage durable pour l'avenir du football au Congo », a-t-il souhaité.