Congo-Brazzaville: Assainissement - Préparer une rentrée scolaire propre

Le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé, a procédé le 3 octobre à Brazzaville, à l'occasion du premier samedi du mois, au lancement officiel de l'opération spéciale d'assainissement des établissements scolaires, deux jours après la réouverture des classes.

Au cours de cette tournée, les équipes du ministère et des organisations non gouvernementales ont sillonné trois écoles de la capitale, successivement l'école primaire de Mayindou dans le 7e arrondissement Mfilou; l'école primaire Pierre-Nzoko dans l'arrondissement 3 Poto-Poto et l'école primaire Massamba-Raphaël à Ouenzé. À chaque étape, le ministre a été accueilli par les administrateurs-maires des arrondissements concernés et les responsables des établissements. La cérémonie a été marquée par la remise symbolique des clés des sanitaires réhabilités aux responsables des écoles, suivie d'une visite des installations.

La délégation a pris part aux travaux de salubrité, notamment de balayage, ramassage des déchets, désherbage, nettoyage des abords et des caniveaux, ainsi que la collecte et évacuation des ordures. Pour le ministre de l'Assainissement, ces actions visent à encourager les apprenants, les parents d'élèves et aussi le personnel enseignant. Il a souligné la nécessité d'une synergie entre les départements ministériels de l'enseignement afin d'appuyer le premier samedi de la rentrée scolaire et d'améliorer aussi le système de latrines dans les établissements scolaires.

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Le ministre Juste Désiré Mondelé a rappelé que l'ambition du gouvernement reste à ce que « toutes les écoles et établissements soient dotés des systèmes sanitaires et des systèmes d'assainissement », précisant que l'État travaille en collaboration avec l'Unicef et avec l'appui de la BAD, affirmant l'implication de la mairie et de la collectivité. Il a lancé un appel à l'implication des parents et des élèves eux-mêmes, rappelant l'époque où le nettoyage des écoles était un moment de joie, un moment de rencontre. Il a conclu en souhaitant « une bonne rentrée scolaire et une rentrée scolaire propre », à tous les élèves et enseignants du Congo.