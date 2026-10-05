Congo-Brazzaville: Club 2002 PUR - une femme à la tête de la Fédération France-Europe

Le Club 2002 Parti pour l'unité et la République (PUR) a renouvelé les instances dirigeantes de sa Fédération France-Europe, à l'issue de son assemblée générale tenue le 3 octobre à Paris, portant Marie-Cécile Mackouily Voumbo à la présidence de cette structure.

Réunis dans le 15e arrondissement de la capitale française, cadres, militants et sympathisants du parti ont notamment examiné le bilan de la mandature 2023-2026, procédé au renouvellement des instances dirigeantes et adopté une nouvelle feuille de route.

Les travaux, modérés par Charles Matoumoueni et conduits par Louis Gabriel Missatou, se sont déroulés en présence du ministre conseiller près l'ambassade de la République du Congo en France, Armand Rémy Balloud-Tabawé, ainsi que des représentants du Parti congolais du travail (PCT) et de formations alliées de la Majorité présidentielle.

La rencontre a été ouverte par les séquences protocolaires du parti, notamment le salut à l'étendard, l'exécution du slogan du Club 2002 PUR et une prière.

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Un bilan placé sous le signe de la restructuration

Présentant le bilan de la mandature écoulée, le président par intérim de la Fédération France-Europe, Yollas Sosthène Dinghat Loubacky, a relevé la poursuite des activités militantes, la régularité des réunions et la participation de la Fédération aux travaux préparatoires des premières universités d'été du parti. Il a toutefois fait état des difficultés liées notamment à l'insuffisance des moyens financiers et au faible niveau des adhésions.

Face à cette situation, Yollas Sosthène Dinghat Loubacky a préconisé une restructuration de la Fédération afin de renforcer son implantation auprès de la diaspora congolaise en France et en Europe. Cette démarche devrait notamment passer par l'élargissement de la base militante, une meilleure répartition des responsabilités et une valorisation des compétences disponibles au sein de la diaspora. Il a également insisté sur le renforcement du dialogue et de la participation des militants au fonctionnement de la Fédération.

Hommage aux militants disparus

Ouvrant les travaux, Louis Gabriel Missatou a rendu hommage aux militants disparus, parmi lesquels Moïse Kawami, Alphonse Ndounga Kiba, le doyen Samba, Jeannot Samba et André Georges Sassé. Une minute de silence a été observée à leur mémoire.

Le représentant du président-fondateur du Club 2002 PUR, Wilfrid Guy César N'Guesso, a réaffirmé l'ancrage de la formation au sein de la majorité présidentielle, aux côtés du PCT et des partis alliés. L'assemblée générale visait également à remobiliser les militants et à préparer les prochaines échéances internes, notamment le prochain congrès du parti.

Dans son intervention, Louis Gabriel Missatou dans son rôle de porte-parole de la majorité présidentielle et cadre du Club 2002 PUR, a appelé les Congolais de la diaspora à préserver la paix, l'unité et la cohésion nationale, tout en encourageant le dialogue et le rapprochement entre les différentes composantes de la communauté congolaise à l'étranger. Créé le 30 janvier 2002, le Club 2002 PUR affirme placer la paix, l'unité nationale et le développement socio-économique au coeur de son action.

Marie-Cécile Mackouily Voumbo, première femme à la tête de la Fédération

À l'issue des travaux, Marie-Cécile Mackouily Voumbo a été élue présidente de la Fédération France-Europe, devenant ainsi la première femme à accéder à cette responsabilité au sein de cette structure.

La nouvelle présidente a exprimé sa gratitude pour la confiance qui lui a été accordée, présentant son élection comme une responsabilité collective plutôt que comme une distinction personnelle. « Je la reçois comme une mission collective », a-t-elle déclaré, plaçant son action sous le signe du rassemblement, du dialogue et de l'engagement au service du parti, de ses militants et des Congolais vivant en Europe.

Marie-Cécile Mackouily Voumbo a également mis en avant le potentiel de la diaspora congolaise, constituée de femmes et d'hommes qui travaillent, entreprennent, étudient et participent, selon elle, au rayonnement de la République du Congo. Elle a appelé à une meilleure organisation de cette communauté et au renforcement des liens entre les Congolais établis en Europe et leur pays.

Les femmes et les jeunes appelés à s'impliquer davantage

La nouvelle responsable a plaidé pour une participation accrue des femmes et des jeunes à la vie politique. Elle a encouragé les femmes à s'engager davantage, estimant que son accession à la tête de la Fédération pourrait contribuer à susciter d'autres vocations.

S'adressant aux hommes du parti, elle a souligné que la progression des femmes devait être perçue comme une complémentarité et non comme une compétition, au service d'un objectif commun. Elle a, par ailleurs, promis une direction à l'écoute des militants, proche du terrain et ouverte au dialogue, tout en appelant à préserver l'unité et le respect mutuel malgré les éventuelles divergences.

La nouvelle présidente s'est engagée à travailler avec l'ensemble des composantes de la Fédération et a rendu hommage aux responsables et militants ayant contribué à son développement. Mylène Gloria Gassongo, secrétaire nationale chargée du genre et de la parité du Club 2002 PUR, et Bernard Boueno, ancien président de la Fédération France-Europe, tous deux membres de la délégation venue de Brazzaville, se sont félicités de cette élection qu'ils ont présentée comme une concrétisation de la politique du genre au sein de la formation.

Une feuille de route axée sur la mobilisation

En clôturant les travaux, Louis Gabriel Missatou a souligné le rôle attendu de la Fédération France-Europe dans le renforcement de l'implantation du Club 2002 PUR en France et en Europe. Il a également mis en avant la mobilisation des compétences de la diaspora congolaise en faveur du développement du pays et la nécessité pour la Fédération de renforcer son rôle de relais auprès des Congolais de l'extérieur.

La nouvelle équipe dirigeante devra ainsi mettre en oeuvre une feuille de route axée notamment sur la mobilisation des militants, l'élargissement de la base du parti, la participation des femmes et des jeunes ainsi que le renforcement de la cohésion interne.