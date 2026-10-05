Tunisie: Octobre Rose - Ooredoo Tunisie transforme chaque pas en un geste solidaire avec Go Run

5 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

À l'occasion d'Octobre Rose, Ooredoo Tunisie se mobilise une nouvelle fois dans la lutte contre le cancer du sein en lançant, en partenariat avec Go Run, un challenge solidaire ouvert à tous.

Tout au long du mois d'octobre, les participants sont invités à marcher, courir et cumuler des points via Go Run. Cette initiative associe activité physique et engagement solidaire, en soutenant le don d'Ooredoo Tunisie au profit de l'Association Tunisienne d'Assistance aux Malades du Cancer du Sein (ATAMCS) et de ses actions en faveur des femmes touchées par la maladie.

Le challenge invite ainsi chacun à transformer ses efforts quotidiens en un élan collectif de solidarité, tout en sensibilisant à l'importance de la santé, de la prévention et du dépistage.

Les participants pourront cumuler des points en fonction de leur activité tout au long de la campagne, avec à la clé un prix de 2 500 TND pour le participant ayant obtenu le meilleur score.

Organisé du 1er au 31 octobre 2026, le challenge est accessible via *411#, My Ooredoo et la plateforme Go Run.

À travers son programme RSE Tounes T3ich, Ooredoo Tunisie poursuit son engagement en faveur d'initiatives qui mobilisent la communauté autour de la santé et d'un impact social positif.

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