Tunisie: ISIE - Révision des règles encadrant les prochaines échéances électorales

Le Conseil de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a autorisé la direction exécutive à entamer la révision des décisions réglementaires encadrant les différentes étapes des prochaines échéances électorales, notamment les conditions et procédures de candidature ainsi que les règles régissant les campagnes électorales et leur contrôle.

Cette décision a été prise lors d'une réunion de travail tenue lundi, consacrée à l'examen des préparatifs juridiques, matériels et logistiques en prévision des prochaines échéances électorales, notamment les élections législatives de 2027 et les élections municipales, indique l'ISIE dans un communiqué.

Le Conseil a appelé à renforcer les mécanismes permettant de vérifier que les candidats remplissent les conditions légales requises, en particulier celles relatives à la nationalité, à la résidence dans la circonscription électorale et au casier judiciaire.

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Il a, par ailleurs, souligné la nécessité de réviser les règles relatives aux campagnes électorales et de renforcer les mécanismes de contrôle en vue de garantir la neutralité de l'administration et des services publics et de prévenir toute utilisation des moyens et ressources publics ou toute exploitation de la qualité de représentant élu à des fins électorales, de nature à porter atteinte au principe d'égalité et à l'équité entre les candidats.

Réuni sous la présidence de Farouk Bouasker, en présence des membres du Conseil de l'instance, des cadres de la direction exécutive et des commissaires aux comptes, le conseil a approuvé les états financiers annuels de l'ISIE au titre de l'exercice 2025, à la lumière du rapport des commissaires aux comptes qui n'a formulé aucune réserve.