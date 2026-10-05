Gabon: Harold Leckat Igassela - Quand la plume sort de prison pour raconter la « brimade institutionnelle »

5 Octobre 2026
Gabonews (Libreville)
Par Jarele Sika

Il avait des choses à dire, et visiblement, Harold Leckat Igassela n'a pas choisi de les écrire au crayon de bois ! L'auteur de" Entreprendre au Gabon sous la brimade institutionnelle", paru le 1er octobre 2026 aux Éditions Jets d'encre, a présenté avec succès son ouvrage à l'Hôtel Méridien, dans le 17e arrondissement de Paris, devant la presse ainsi que de nombreux passionnés de littérature gabonaise et africaine.

La rencontre a donné lieu à un grand moment d'échanges, de témoignages et de vérité autour d'une œuvre autobiographique dans laquelle l'auteur revient, avec force détails, sur un parcours professionnel et personnel particulièrement mouvementé.

Juriste, journaliste et fondateur de Gabon Media Time, Harold Leckat Igassela transforme dans cet ouvrage, une expérience douloureuse en récit, mais aussi en réflexion sur l'entrepreneuriat, la justice, l'administration et la liberté d'informer.

Selon l'auteur, « à Libreville, réclamer le paiement d'un travail accompli peut suffire à faire basculer un entrepreneur du litige commercial à la cellule de prison ». Une phrase qui, à elle seule, donne le ton du livre.

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Arrêté, placé en garde à vue puis incarcéré à Libreville, Harold Leckat Igassela raconte une épreuve qui lui aura coûté vingt-quatre jours de liberté. Il décrit ce qu'il considère comme les mécanismes d'une « brimade institutionnelle », susceptible, selon son analyse, de fragiliser les entreprises, de mettre les médias sous pression et de transformer l'exercice d'un droit en véritable parcours du combattant.

Et lorsqu'on passe du bureau à la cellule, le changement d'environnement est plutôt radical, fini les dossiers, les réunions et les ordinateurs, place aux murs et aux questions existentielles.

Mais derrière cette touche d'ironie se trouve une réflexion sérieuse. L'auteur interroge les rapports entre pouvoir, justice, administration, liberté d'entreprendre et liberté de la presse. Il défend notamment l'idée que l'information demeure un droit, mais également un devoir et une exigence républicaine.

À Paris, la ville lumière, la présentation de l'ouvrage aura donc été bien plus qu'une simple séance de promotion littéraire. Elle a permis à Harold Leckat Igassela de partager son expérience, de répondre aux interrogations du public et d'ouvrir un débat sur les conditions dans lesquelles entrepreneurs et journalistes peuvent exercer leurs activités au Gabon.

Avec Entreprendre au Gabon sous la brimade institutionnelle, Harold Leckat Igassela signe ainsi un livre de témoignage et de réflexion, porté par une plume qui, après avoir connu les barreaux, entend désormais faire entendre sa voix bien au-delà de ceux-ci.

Le livre sera présenté à Libreville au Gabon avant le mois de novembre prochain.

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