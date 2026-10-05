Le dimanche 15 novembre prochain, l'Espace Sorano, à Vincennes, vibrera au rythme de Tita Nzebi. La chanteuse gabonaise, interrogée y présentera au public parisien son nouvel album, « Reminiscence », une oeuvre qui marque une nouvelle étape dans son parcours artistique.

Pour ce projet, l'artiste n'a pas lésiné sur les moyens. L'album a été enregistré dans plusieurs studios parisiens de renom, notamment Artistic Palace, Grande Armée et Haxo, avant de prendre la direction de l'Angleterre pour le mixage aux prestigieux Real World Studios.

Cette production, à la croisée des savoir-faire français et britanniques, témoigne de l'ambition portée par Tita Nzebi pour ce nouvel opus.

Avec « Reminiscence », la chanteuse originaire de Mbigou dans le département de la Boumi-louetsi, entend faire résonner son univers musical tout en offrant au public une création travaillée dans des conditions de production internationales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le rendez-vous de Vincennes s'annonce donc comme un moment important pour découvrir cet album sur scène et retrouver une artiste gabonaise qui continue de faire vivre son identité musicale au-delà des frontières nationales.

Le 15 novembre 2026, Tita Nzebi donne rendez-vous à Paris pour une nouvelle page de son histoire musicale.

Un rendez-vous à ne rater sous aucun prétexte !