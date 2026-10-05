Après avoir parcouru le rapport de la Banque mondiale sur le Fonds gabonais d'investissements stratégiques (FGIS) ainsi que la Revue des finances publiques 2026, je retiens une conviction fondamentale : le défi du Gabon n'est pas seulement de mobiliser davantage de ressources, mais surtout de garantir une gestion plus rigoureuse, plus transparente et plus efficace des deniers publics.

Ces travaux mettent en lumière plusieurs enjeux majeurs : la nécessité d'élargir notre assiette fiscale et de réduire les exonérations injustifiées, de mieux maîtriser les dépenses publiques, de renforcer la gouvernance des entreprises publiques et du FGIS, d'améliorer la gestion de la dette et des arriérés, mais également de rendre la commande publique plus transparente et plus compétitive.

Au-delà de ces constats, une exigence s'impose : replacer les résultats économiques et sociaux au cœur de nos politiques budgétaires. Les ressources de l'État doivent se traduire concrètement par des avancées dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la protection sociale et de la création d'emplois.

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J'encourage donc le Gouvernement à s'approprier les recommandations pertinentes de la Banque mondiale et à les traduire en un programme de réformes cohérent, chiffré et assorti d'objectifs mesurables. L'assainissement des finances publiques ne saurait être une fin en soi ; il doit permettre de restaurer les marges de manœuvre de l'État, de soutenir la transformation économique et d'améliorer durablement les conditions de vie des Gabonais.

En ma qualité de députée de la Nation et de vice-présidente de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, je reste convaincue que notre responsabilité collective est de veiller à ce que chaque ressource publique soit mobilisée avec discernement et utilisée au service de l'intérêt général.

Car la bonne gestion des finances publiques ne se mesure pas uniquement aux équilibres comptables, mais surtout aux résultats concrets qu'elle produit dans la vie de nos concitoyens.