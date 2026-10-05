Tunisie: Drame à Sidi Bouzid - Deux frères meurent noyés dans une marre d'eau

Deux jeunes frères, âgés de 8 et 13 ans, ont tragiquement perdu la vie par noyade dans une retenue d'eau située dans la région d'Arada, relevant de la délégation de Menzel Bouzaiane (gouvernorat de Sidi Bouzid).

Intervenant ce matin sur les ondes de Jawhara FM, le député Badreddine Gammoudi a précisé que le drame s'est produit avant-hier. Les deux enfants accompagnaient leur oncle au moment des faits, avant que leur disparition ne soit constatée. Il a également rappelé que la localité avait déjà déploré des tragédies similaires par le passé.

Face à cette récurrence, le député a exhorté les autorités régionales et centrales à s'attaquer aux causes profondes qui font de ces cours d'eau un danger mortel pour les habitants. Il a enfin insisté sur la nécessité d'apporter un soutien psychologique et une aide appropriée à la famille endeuillée, qui vient de perdre ses deux enfants uniques.