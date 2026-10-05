Tunisie: Journée mondiale des enseignants - L'UNESCO appelle à mieux valoriser la profession

5 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La communauté internationale célébrera lundi 5 octobre la Journée mondiale des enseignants, placée cette année sous le thème « Aux côtés du personnel enseignant : 60 ans à protéger la profession, promouvoir la condition enseignante et façonner nos futurs », à l'occasion du 60e anniversaire de l'adoption de la Recommandation UNESCO-OIT de 1966 concernant la condition du personnel enseignant.

Cette édition met l'accent sur les défis auxquels sont confrontés les enseignants et les stratégies nécessaires pour y répondre, appelant les sociétés et les décideurs à protéger, renforcer et promouvoir la condition enseignante, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO).

La journée mondiale représente également l'occasion de mettre en lumière le rôle des enseignants dans la transformation de l'éducation et de réfléchir au soutien dont ils ont besoin pour développer pleinement leurs compétences et leurs aspirations professionnelles.

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Une cérémonie organisée au siège de l'UNESCO, en partenariat avec l'Organisation Internationale du Travail (OIT), l'UNICEF et l'Internationale de l'Éducation (IE), sera marquée par des débats de haut niveau sur la protection et la promotion de la profession, ainsi que par la remise du Prix UNESCO-Hamdan pour le développement des capacités des enseignants, dans sa neuvième édition.

Après six décennies, de nouveaux défis se posent à la profession, notamment les technologies numériques, le changement climatique, l'inclusion et les migrations, alors que la Recommandation UNESCO-OIT de 1966 fait actuellement l'objet d'une révision.

Selon l'UNESCO, ces évolutions affectent la condition des enseignants à plusieurs niveaux. La profession souffre notamment d'une reconnaissance et d'une valorisation insuffisantes, tandis que les enseignants disposent d'une autonomie limitée et sont peu associés à la prise de décision.

Leurs conditions matérielles sont également affectées par les niveaux de rémunération, la charge de travail et les conditions d'exercice.

Adoptée en 1966, la Recommandation UNESCO-OIT établit des références concernant les droits et responsabilités des enseignants, leur formation initiale et continue, leur recrutement et leur emploi, ainsi que les conditions d'enseignement et d'apprentissage.

Une recommandation spécifique concernant le personnel enseignant de l'enseignement supérieur a été adoptée en 1997 afin de compléter celle de 1966. La Journée mondiale des enseignants est célébrée depuis 1994.

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