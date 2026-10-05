Tunisie: Football/Championnat de Tunisie - Le programme complet de la cinquième journée

La Ligue Professionnelle 1 s'apprête à vivre sa cinquième journée les samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026. L'ensemble des rencontres de cette manche se disputera à partir de quatorze heures trente.

Le coup d'envoi sera donné le samedi 10 octobre avec quatre affiches très attendues. L'Espérance Sportive de Tunis accueillera l'Olympiques de Béja au stade Hammadi Agrebi de Rades à huis clos. Dans le même temps, le Club Athlétique Bizertin recevra l'Union Sportive Monastirienne au stade du 15 Octobre de Bizerte, tandis que le Sporting Club de Sghira Saki Eddaier affrontera le Club Sportif Sfaxien au stade Taieb Mhiri de Sfax. Enfin, l'Union Sportive de Ben Guerdane croisera le fer avec le Club Africain sur la pelouse du stade du 7 Mars à Ben Guerdane.

La compétition se poursuivra le dimanche 11 octobre avec quatre autres duels. La Jeunesse Sportive d'El Omrane sera opposée à l'Avenir Sportif de La Marsa au stade Chedly Zouiten. L'Étoile Sportive du Sahel affrontera le Club Sportif de Hammam Lif au stade olympique de Sousse. L'Étoile Sportive de Metlaoui recevra le Stade Tunisien au stade municipal de Metlaoui, et l'Espérance Sportive de Zarzis jouera contre l'Espoir Sportif de Hammam Sousse au stade de Zarzis.