Tunisie: Football/Championnat de Tunisie - Le programme complet de la cinquième journée

5 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La Ligue Professionnelle 1 s'apprête à vivre sa cinquième journée les samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026. L'ensemble des rencontres de cette manche se disputera à partir de quatorze heures trente.

Le coup d'envoi sera donné le samedi 10 octobre avec quatre affiches très attendues. L'Espérance Sportive de Tunis accueillera l'Olympiques de Béja au stade Hammadi Agrebi de Rades à huis clos. Dans le même temps, le Club Athlétique Bizertin recevra l'Union Sportive Monastirienne au stade du 15 Octobre de Bizerte, tandis que le Sporting Club de Sghira Saki Eddaier affrontera le Club Sportif Sfaxien au stade Taieb Mhiri de Sfax. Enfin, l'Union Sportive de Ben Guerdane croisera le fer avec le Club Africain sur la pelouse du stade du 7 Mars à Ben Guerdane.

La compétition se poursuivra le dimanche 11 octobre avec quatre autres duels. La Jeunesse Sportive d'El Omrane sera opposée à l'Avenir Sportif de La Marsa au stade Chedly Zouiten. L'Étoile Sportive du Sahel affrontera le Club Sportif de Hammam Lif au stade olympique de Sousse. L'Étoile Sportive de Metlaoui recevra le Stade Tunisien au stade municipal de Metlaoui, et l'Espérance Sportive de Zarzis jouera contre l'Espoir Sportif de Hammam Sousse au stade de Zarzis.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.