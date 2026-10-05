Tunisie: Alerte SONEDE - Des perturbations de l'eau potable pendant 36 heures dans ces régions

La Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) annonce des perturbations et des coupures dans l'approvisionnement en eau potable pendant 36 heures, à partir du mardi 6 octobre 2026, dans plusieurs zones des délégations de La Marsa, du Kram, de La Goulette et de La Soukra.

Ces perturbations sont liées à des travaux de déplacement et de raccordement d'une conduite principale de distribution d'un diamètre de 1.000 mm, dont la présence sur le tracé des travaux empêche la poursuite du chantier dans les délais initialement programmés.

Les travaux, réalisés dans le cadre du projet de protection de la zone de La Marsa contre les inondations et de couverture du canal d'évacuation de l'oued Ettabak, au niveau de la rue Ibn Rachiq à Bhar Lazreg, sont supervisés par la Direction de l'hydraulique urbaine du ministère de l'Équipement et de l'Habitat.

Les zones concernées

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La SONEDE précise que les travaux débuteront mardi 6 octobre à 1 heure du matin et concerneront notamment les zones suivantes :

La Marsa : cité Bou Selsela, Borj El Ouki, cité Ettabak, cité El Hkam, Sidi Daoud et Bhar Lazreg.

Le Kram : Kram Ouest, Jardins de Carthage, Aïn Zaghouan Nord et Aïn Zaghouan Sud.

La Goulette : Les Berges du Lac 2, cité Taïeb Mhiri, cité El Wahat, cité Essalama et L'Aouina.

La Soukra : Dar Fadhal.

La reprise de l'approvisionnement en eau potable est prévue progressivement à partir de 13 heures le mercredi 7 octobre 2026.

La SONEDE indique que ses équipes techniques seront mobilisées sur le terrain afin d'achever les travaux dans les meilleurs délais et de rétablir progressivement l'approvisionnement dans son rythme normal.

La société appelle par ailleurs les citoyens et les établissements concernés à prendre les précautions nécessaires et à constituer des réserves d'eau suffisantes pour couvrir leurs besoins essentiels durant la période des travaux.

Pour assurer l'approvisionnement des établissements sensibles en cas de besoin, cinq camions-citernes d'une capacité de 10 mètres cubes chacun seront également mobilisés. Ils pourront notamment intervenir auprès des écoles, des lycées et des établissements de santé.