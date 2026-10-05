Tunisie: Les réserves en devises couvrent 92 jours d'importation

5 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Les réserves en devises ont reculé, au 2 octobre courant, à l'équivalent de 92 jours d'importation, pour s'établir à 23.645 millions de dinars, selon les données publiées par la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Au 30 septembre dernier, les avoirs nets en devises couvraient 93 jours d'importation, atteignant 23.843 millions de dinars, selon la même source.

Par ailleurs, la Banque centrale de Tunisie a indiqué que le montant des billets et pièces en circulation s'élevait à 29.669 millions de dinars au 1er octobre courant.

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