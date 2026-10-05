Tunisie: Tennis Club de Bizerte - Tradition, ouverture et succès populaire

Fondé en 1936, le Tennis Club de Bizerte (TCB) est l'un des plus anciens clubs de tennis en Tunisie. Avec ses quatre courts en terre battue homologués ITF et plus de 500 membres, il demeure un acteur incontournable du paysage sportif national. Son école de tennis, ouverte dès l'âge de 3 ans, forme chaque année des générations de passionnés, dans une ambiance conviviale et familiale.

Au fil des décennies, le TCB s'est distingué par l'organisation de compétitions de haut niveau, telles que le Tournoi ITF World Tennis Tour Juniors J30 ou encore le Tournoi national -12 ans, tout en restant fidèle à sa mission : démocratiser le tennis et en faire un sport accessible à tous.

Une journée portes ouvertes réussie

Le dimanche 4 octobre 2026, le Tennis Club de Bizerte a ouvert ses portes au grand public pour une journée exceptionnelle, placée sous le signe de la découverte et du partage. L'événement a été animé par Malek Jaziri, enfant du club et figure emblématique du tennis tunisien, ancien 42e joueur mondial.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Tout au long de la journée, Jaziri a échangé des balles avec des sportifs âgés de 3 à 33 ans, offrant à chacun l'opportunité unique de vivre un moment privilégié avec un professionnel de renommée internationale. Ces échanges, empreints de convivialité et de pédagogie, ont suscité un enthousiasme palpable parmi les parents et les jeunes, confirmant l'intérêt croissant pour ce sport longtemps perçu comme réservé à une élite.

La présence de Malek Jaziri a donné une dimension particulière à l'événement, renforçant le message porté par le bureau directeur, conduit par son nouveau président, le docteur Nizar Annabi : démystifier le tennis et le rendre accessible à tous grâce à des journées promotionnelles ouvertes et populaires.

Un nouveau bureau directeur résolument engagé

Sous l'impulsion de son nouveau président élu, le docteur Nizar Annabi, le club entend multiplier ce type de manifestations. Objectif affiché : populariser le tennis et l'ancrer davantage dans le tissu social bizertin.

« Ces journées promotionnelles sont essentielles pour montrer que le tennis n'est pas réservé à une élite, mais qu'il peut être pratiqué par tous, quels que soient l'âge ou le niveau », nous a déclaré Dr Annabi lors de son accueil de notre journal.

Avec ses 90 ans d'histoire, le Tennis Club de Bizerte conjugue héritage et innovation. Il reste un pilier sportif et éducatif, formant les talents de demain tout en renforçant son rôle de vecteur de cohésion sociale.

La réussite de cette journée portes ouvertes confirme que le TCB est plus que jamais un lieu de rencontre, de formation et de passion, où le tennis se vit comme un sport pour tous.