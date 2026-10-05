Burkina Faso: Baisse de 8% du résultat net de l'ONATEL S.A au premier semestre 2026

A l'issue du premier semestre 2026, le résultat net de l'Office National des Télécommunications du Burkina Faso (ONATEL) S.A a enregistré une baisse de 8% par rapport au premier semestre 2025.

Selon les données OHADA communiquées par la direction de l'entreprise, ce résultat net est passé de 7,7 milliards FCFA au 30 juin 2025 à 7,1 milliards FCFA au 30 juin 2026. « Cette baisse est expliquée par le niveau élevé des charges liées à l'acquisition des terminaux pour les lignes fixes (FTTH) destinées à répondre à la demande légitime et sans cesse croissante de nos clients, ainsi que par l'augmentation des impôts et taxes et des coûts liés à l'énergie publique et au carburant », avancent les responsables de l'ONATEL.

En revanche, le chiffre d'affaires a enregistré une hausse de 3%, s'établissant à 76 milliards FCFA contre 74 milliards FCFA au premier semestre 2025. Selon toujours les dirigeants de la société de télécommunications, cette croissance est portée par les revenus générés par la data mobile, le très haut débit-FTTH et le mobile money.

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Concernant le résultat d'exploitation, il a enregistré une baisse de 2%, en passant de 12,109 milliards FCFA au 30 juin 2025 à 11,883 milliards FCFA un an plus tard. La même tendance baissière est notée au niveau du résultat des activités ordinaires qui se situe à 9,979 milliards FCFA contre 10,453 milliards FCFA au premier semestre 2025 (-4,5%).

Pour ce qui est des données opérationnelles, les responsables de l'ONATEL estiment que le déploiement des investissements importants dans des infrastructures innovantes de dernière génération et le lancement d'offres compétitives ont permis d'élargir la base clients à 12,66 millions à fin juin 2026, en croissance annuelle de 2,6%.

Le parc mobile a progressé de 2,4%. Le très haut débit-FTTH connait de son côté une forte hausse de 33% et le mobile money de 2%.

Quid des perspectives de l'entreprise ? Sur ce point, l'équipe dirigeante avance que « pour tirer pleinement profit de la tendance haussière du chiffre d'affaires, portée notamment par le fort engouement des clients à l'offre internet via la fibre, l'ONATEL doit désormais adopter une approche différenciée. »

Selon elle, ONATEL entend poursuivre son programme d'investissement pour déployer et densifier le réseau Mobile à très haut débit le plus étendu du Burkina Faso avec la meilleure qualité de service pour ses clients, lui permettant ainsi de se différencier nettement de ses concurrents. Quant aux six prochains mois de l'année 2026, les dirigeants sont d'avis que ONATEL S.A reste confiante dans sa capacité à consolider ses performances.